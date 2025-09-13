कर्नाटक में गणेश विसर्जन जुलूस में भीड़ पर टूटा कहर, तेज रफ्तार ट्रक के कुचलने से 8 की मौत, 20 घायल

Karnataka Accident: कर्नाटक के हासन में एक माल से लदे ट्रक ने गणेश विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों को कुचल दिया, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। कर्नाटक पुलिस ने कहा कि घटना होसाहल्ली में रेलवे फाटक के पास हुई। ट्रक ने पहले बाइक को टक्कर मारी, फिर एक डिवाइडर से जा टकराया और फिर गणेश विसर्जन में आई भीड़ को कुचल दिया।
पुलिस ने कहा कि हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने कहा कि 8 मृतकों में से 5 इंजीनियरिंग के छात्र थे। गंभीर रूप से घायलों को हासन शहर और होलेनरसीपुर कस्बे के सरकारी और विभिन्न निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अन्य घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है।
केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने एक्स पर लिखा, "हासन तालुका के मोसाले होसाहल्ली में गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान हुई भीषण दुर्घटना की खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा पहुंचा है, जहां कई लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह बेहद दुखद है कि गणपति जुलूस के दौरान एक ट्रक की चपेट में आने से श्रद्धालुओं की जान चली गई।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह खबर सुनकर बहुत दुख हुआ कि हासन में गणेश विसर्जन जुलूस में जा रहे लोगों पर एक ट्रक चढ़ गया, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सरकार मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। सरकार इस घटना में घायलों के इलाज का खर्च भी वहन करेगी।
पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने कहा कि हासन जिले के मोसाले होसाहल्ली गांव में गणेश विसर्जन के दौरान हुई दुखद घटना, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, बेहद हृदयविदारक है। वहीं, कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक ने कहा कि मैं इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और ईश्वर शोक संतप्त परिवारों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं राज्य सरकार और जिला प्रशासन से घायलों के इलाज के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाने और मृतकों के परिवारों के लिए उचित मुआवजे की घोषणा करने का आग्रह करता हूं।