कर्नाटक में गणेश विसर्जन जुलूस में भीड़ पर टूटा कहर, तेज रफ्तार ट्रक के कुचलने से 8 की मौत, 20 घायल

पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने कहा कि हासन जिले के मोसाले होसाहल्ली गांव में गणेश विसर्जन के दौरान हुई दुखद घटना, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, बेहद हृदयविदारक है। वहीं, कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक ने कहा कि मैं इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और ईश्वर शोक संतप्त परिवारों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं राज्य सरकार और जिला प्रशासन से घायलों के इलाज के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाने और मृतकों के परिवारों के लिए उचित मुआवजे की घोषणा करने का आग्रह करता हूं।