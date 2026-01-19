पसलियां तोड़ी और नाखून उखाड़े, CRPF जवान और उसकी पत्नी ने रिश्तेदार की 10 साल की बेटी को बेरहमी से पीटा

प्राथमिक जानकारी के अनुसार यह घटना बुधवार रात की बताई जा रही है, जब बच्ची के साथ कथित रूप से मारपीट की गई। बाद में गुरुवार तड़के करीब दो बजे बच्ची को बाथरूम में गिरने की कहानी बताकर दोनों पति-पत्नी बच्ची को सर्वोदय अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टरों को जांच में गंभीर अंदरूनी चोटें मिलीं, जिसके बाद इसे मेडिको लीगल केस घोषित कर पुलिस को सूचना दी गई। हालात बिगड़ने पर बच्ची को सेक्टर-128 स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है।