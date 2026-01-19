पसलियां तोड़ी और नाखून उखाड़े, CRPF जवान और उसकी पत्नी ने रिश्तेदार की 10 साल की बेटी को बेरहमी से पीटा

CRPF जवान निलंबित
ग्रेटर नोएडा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक CRPF के कॉन्स्टेबल और उसकी पत्नी के खिलाफ एक 10 साल की मासूम बच्ची को बेरहमी से पीटने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता बच्ची आरोपी दंपती के रिश्तेदार की बच्ची है और CRPF कैंप में स्थित उनके घर में उनके साथ रहती है। मामला सामने आने के बाद आरोपी कॉन्स्टेबल को निलंबित कर दिया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता बच्ची फिलहाल वेंटिलेटर पर है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए है। रिपोर्ट के अनुसार बच्ची का हीमोग्लोबिन गिरकर सिर्फ 1.9 रह गया है, जो कि सामान्य से बहुत कम है। पीड़िता बच्ची की पसलियां और दांत टूट गए है। बच्ची के नाखुन भी उखाड़ दिए गए है और उसके शरीर पर चोट के कई सारे निशान है।
पुलिस के अनुसार इस मामले में दर्ज FIR में कांस्टेबल और उसकी पत्नी दोनों को नामजद आरोपी बनाया गया है। FIR के अनुसार पीड़िता बच्ची कांस्टेबल की पत्नी की भांजी है और वह उनके साथ ही रहती है। आरोप है कि कांस्टेबल और उसकी पत्नी पीड़िता बच्ची से घर के सारे कामकाज कराते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। इसी तरह की मारपीट के दौरान बच्ची को गंभीर चोटें आई है।
प्राथमिक जानकारी के अनुसार यह घटना बुधवार रात की बताई जा रही है, जब बच्ची के साथ कथित रूप से मारपीट की गई। बाद में गुरुवार तड़के करीब दो बजे बच्ची को बाथरूम में गिरने की कहानी बताकर दोनों पति-पत्नी बच्ची को सर्वोदय अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टरों को जांच में गंभीर अंदरूनी चोटें मिलीं, जिसके बाद इसे मेडिको लीगल केस घोषित कर पुलिस को सूचना दी गई। हालात बिगड़ने पर बच्ची को सेक्टर-128 स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है।
मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने अस्पताल पहुंच जांच शुरू की। जांच में सामने आया है कि बच्ची पर हमला जानबूझकर किया गया, जिससे उसकी जान को गंभीर खतरा पैदा हुआ। इस आधार पर आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की उस धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो गैर इरादतन हत्या के प्रयास से संबंधित है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लगातार मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान जुटा रही है।
घटना सामने आने के बाद CRPF ने आरोपी कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) ने अस्पताल में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं, ताकि किसी तरह की बाधा न हो। कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचकर बच्ची की हालत की जानकारी ले चुके हैं। फिलहाल CRPF की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है, जबकि प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जांच निष्पक्ष और तेज होगी।
