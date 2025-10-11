IED विस्फोट में CRPF के हेड कांस्टेबल शहीद, दो गंभीर रूप से घायल

यह घटना नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षाबलों के लिए एक बड़ा झटका है। हाल के महीनों में सारंडा जंगल और आसपास के इलाकों में IED विस्फोटों की संख्या में इजाफा देखा गया है। 22 मार्च 2025 को इसी क्षेत्र में CRPF की 193वीं बटालियन के सब-इंस्पेक्टर सुनील कुमार मंडल और हेड कांस्टेबल पार्थ प्रतिम डेका IED ब्लास्ट में घायल हुए थे, जिसमें मंडल की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसी तरह, 14 जून 2025 को ओडिशा-झारखंड सीमा पर ASI सत्यवान कुमार सिंह शहीद हो गए। ये घटनाएं नक्सलियों की बढ़ती साजिशों की ओर इशारा करती हैं, जो सुरक्षाबलों को निशाना बनाने के लिए बारूदी सुरंगों का सहारा ले रहे हैं।