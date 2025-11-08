Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

एक्स महिला कर्मचारी को बदनाम करने की कोशिश नाकाम, दिल्ली में साइबर स्टॉकर गिरफ्तार

साइबर पुलिस ने महिला की फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाकर बदनाम करने के आरोप में बिहार निवासी मोहम्मद साहिद को गिरफ्तार किया।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Nov 08, 2025

दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम जिले में पुलिस की साइबर टीम ने ऑनलाइन छेड़छाड़, साइबर उत्पीड़न और मानहानि के एक गंभीर मामले में बिहार के मधुबनी निवासी मोहम्मद साहिद (37 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने उसकी कंपनी की पूर्व महिला कर्मचारी की पुरानी तस्वीर का दुरुपयोग कर फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाई और उसमें अश्लील व अपमानजनक सामग्री पोस्ट कर पीड़िता के नाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।

आरोपी पर मामला दर्ज

घटना की शुरुआत 23 सितंबर 2025 को हुई, जब पीड़िता ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी तस्वीर को प्रोफाइल फोटो बनाकर फर्जी अकाउंट चला रहा है, जो उसके दोस्तों और फॉलोअर्स को फॉलो रिक्वेस्ट भेज रहा है और अपमानजनक पोस्ट कर रहा है। शिकायत के आधार पर बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

मोबाइल में मिले सबूत

पुलिस जांच में इंस्टाग्राम/मेटा से प्राप्त डेटा और डिजिटल फुटप्रिंट एनालिसिस से पता चला कि फर्जी अकाउंट हरियाणा के आईएमटी मानेसर क्षेत्र से ऑपरेट हो रहा है। एसीपी ऑपरेशंस विजय पाल सिंह तोमर के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर प्रवेश कौशिक (एसएचओ साइबर) की देखरेख में एसआई प्रियंका, एचसी रीना कुमारी और एचसी जयप्रकाश की टीम ने मानेसर में लगातार छापेमारी की। तकनीकी निगरानी और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर 27 अक्टूबर को आरोपी को दबोच लिया गया। उसके पास से अपराध में इस्तेमाल स्मार्टफोन बरामद किया गया।

बदले की भावना में बनाया अकाउंट

पूछताछ में साहिद ने कबूल किया कि पीड़िता उसके छोटे फैक्ट्री यूनिट में काम करती थी। बकाया वेतन मांगने पर विवाद हुआ, जिससे गुस्साए आरोपी ने बदला लेने के लिए यह कृत्य किया। फोन की जांच में फर्जी अकाउंट सक्रिय मिला, जिसमें आपत्तिजनक कंटेंट भरा हुआ था। आरोपी इंटर पास है और मानेसर में प्राइवेट जॉब करता है।

अन्य डिवाइस की फोरेंसिक जांच

उसके अन्य डिवाइस की फोरेंसिक जांच जारी है, ताकि पता लगाया जा सके कि वह इसी तरह की अन्य घटनाओं में शामिल तो नहीं। डीसीपी दक्षिण-पश्चिम अमित गोयल ने कहा, "यह गिरफ्तारी साइबरस्पेस में महिलाओं की सुरक्षा और ऑनलाइन उत्पीड़न के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Nov 2025 03:26 pm

Hindi News / National News / एक्स महिला कर्मचारी को बदनाम करने की कोशिश नाकाम, दिल्ली में साइबर स्टॉकर गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस…’: PM मोदी ने राहुल गांधी के मछली तालाब में गोता लगाने का मजाक उड़ाया

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

BJP New President: कब मिलेगा भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा अपडेट

राष्ट्रीय

क्या महागठबंधन में शामिल होंगे ओवैसी? पहले चरण की वोटिंग के बाद दे दिया बड़ा संकेत

25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है AIMIM
राष्ट्रीय

Bihar Chunav: तीखी बयानबाजी के बाद पटना में जब आमने-सामने हुए खेसारी और मनोज तिवारी, जानें क्या हुआ

पटना एयरपोर्ट पर मिले मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव
राष्ट्रीय

‘क्या वह नाचने की नौकरी देंगे?’, तेजप्रताप के बयान पर खेसारी लाल ने दिया जवाब, कहा- बाकी लोगों के साथ…

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.