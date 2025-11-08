एक्स महिला कर्मचारी को बदनाम करने की कोशिश नाकाम, दिल्ली में साइबर स्टॉकर गिरफ्तार

पुलिस जांच में इंस्टाग्राम/मेटा से प्राप्त डेटा और डिजिटल फुटप्रिंट एनालिसिस से पता चला कि फर्जी अकाउंट हरियाणा के आईएमटी मानेसर क्षेत्र से ऑपरेट हो रहा है। एसीपी ऑपरेशंस विजय पाल सिंह तोमर के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर प्रवेश कौशिक (एसएचओ साइबर) की देखरेख में एसआई प्रियंका, एचसी रीना कुमारी और एचसी जयप्रकाश की टीम ने मानेसर में लगातार छापेमारी की। तकनीकी निगरानी और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर 27 अक्टूबर को आरोपी को दबोच लिया गया। उसके पास से अपराध में इस्तेमाल स्मार्टफोन बरामद किया गया।