Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चक्रवात ‘दित्वाह’ से भारी तबाही, 465 पहुंचा मौत का आंकड़ा, 366 लापता

Cyclone in Sri Lanka: श्रीलंका में आए विनाशकारी चक्रवात ‘दित्वाह’ ने भीषण तबाही मचाते हुए सैकड़ों मौतें, बड़े पैमाने पर बाढ़-भूस्खलन और अरबों डॉलर की क्षति पहुंचाई। अधिकारियों के अनुसार मौत का आंकड़ा 465 पहुंच गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 03, 2025

दित्वाह से मौत का आंकड़ा 465 (IANS)

Cyclone Ditwah: श्रीलंका के इतिहास में सबसे विनाशकारी चक्रवातों में शुमार ‘दित्वाह’ ने पूरे द्वीप को तबाह कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार अब तक 465 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 366 लोग अभी भी लापता हैं और उनकी जीवित मिलने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। पिछले हफ्ते आए इस चक्रवात ने रिकॉर्ड तोड़ बारिश की, जिससे बड़े पैमाने पर भूस्खलन और बाढ़ आई। हजारों घर, सड़कें, उद्योग और खेती की जमीन पूरी तरह बर्बाद हो गई।

7 अरब डॉलर का पुनर्निर्माण खर्च

आपदा प्रबंधन और आवश्यक सेवाओं के आयुक्त-जनरल प्रभात चंद्रकीर्ति ने बुधवार को बताया, “हमारा प्रारंभिक अनुमान है कि घरों, सड़कों, उद्योगों और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए 6 से 7 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 58,000 करोड़ रुपये) की जरूरत होगी।”

प्रभावितों को मिल रही सहायता

जिन परिवारों के घर पूरी तरह नष्ट हो गए, उन्हें अधिकतम 25 लाख श्रीलंकाई रुपये (लगभग 8,100 अमेरिकी डॉलर या 6.8 लाख भारतीय रुपये) तक की मदद दी जाएगी। घरों की सफाई के लिए प्रत्येक परिवार को 25,000 रुपये (81 डॉलर) दिए जा रहे हैं।

आर्थिक संकट के बीच नई आपदा

राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कहा, “हम तीन साल पहले के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से अभी-अभी उबर रहे थे कि यह प्राकृतिक आपदा आ गई। यह किसी भी सरकार के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है।” राष्ट्रपति ने शनिवार को पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया था और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भारी सहायता की अपील की है। उन्होंने वादा किया है कि विदेशी मदद के साथ तेजी से पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

कर्ज के बोझ में श्रीलंका

श्रीलंका इस समय पहले से ही कर्ज के भारी बोझ और मुद्रास्फीति से जूझ रहा है। ऐसे में चक्रवात ‘दित्वाह’ ने देश की अर्थव्यवस्था पर एक और गहरा आघात किया है। अंतरराष्ट्रीय दानदाता एजेंसियों और पड़ोसी देशों से मदद की उम्मीद की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Dec 2025 02:10 pm

Published on:

03 Dec 2025 02:09 pm

Hindi News / National News / चक्रवात ‘दित्वाह’ से भारी तबाही, 465 पहुंचा मौत का आंकड़ा, 366 लापता

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.