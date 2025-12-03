चक्रवात ‘दित्वाह’ से भारी तबाही, 465 पहुंचा मौत का आंकड़ा, 366 लापता

Cyclone Ditwah: श्रीलंका के इतिहास में सबसे विनाशकारी चक्रवातों में शुमार ‘दित्वाह’ ने पूरे द्वीप को तबाह कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार अब तक 465 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 366 लोग अभी भी लापता हैं और उनकी जीवित मिलने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। पिछले हफ्ते आए इस चक्रवात ने रिकॉर्ड तोड़ बारिश की, जिससे बड़े पैमाने पर भूस्खलन और बाढ़ आई। हजारों घर, सड़कें, उद्योग और खेती की जमीन पूरी तरह बर्बाद हो गई।