आंध्र प्रदेश में तबाही मचा ओडिशा पहुंचा चक्रवात मोंथा, अब तक ले चुका एक की जान

यह चक्रवात मंगलवार शाम करीब सात बजे आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा से टकराया था। इस दौरान 100 kmph की गति से हवाएं चलीं, जिसके चलते पेड़ गिरने लगे। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमों ने लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इसके चलते राज्य की 43,000 हेक्टेयर से ज़्यादा फसलें पानी में डूब गईं, जिससे 83,000 से ज़्यादा किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। जानकारी के अनुसार, चक्रवात ने 292 मंडलों और 1,712 गांवों को प्रभावित किया है। मोंथा के कारण हो रही भारी बारिश से वेलिगल्लु प्रोजेक्ट के गेट खोलने पड़े। वहीं, कोनासीमा जिले के मकानगुडेम गांव में तेज़ हवाओं के चलते एक घर पर पेड़ गिर गया, जिसके नीचे दबकर घर में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। पेड़ उखड़ने की अन्य घटनाओं में दो अन्य लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है।