पृथ्वी के लिए खतरा? धरती की ओर गिर रहा है नासा का टेलिस्कोप, बचाने के लिए जाएगा मिशन

नासा का 1.4 टन वजनी नील गेरेल्स स्विफ्ट टेलिस्कोप धीरे-धीरे धरती के वातावरण की ओर खिसक रहा है। इस अहम अंतरिक्ष वेधशाला को बचाने के लिए नासा ने एक अनोखी योजना बनाई है। स्विफ्ट टेलीस्कोप को ऊंचे ऑर्बिट में धकेलने की कोशिश की जाएगी। खास बात यह है कि इस जटिल अभियान के लिए नासा ने पहली बार निजी कंपनी की मदद ली है। स्विफ्ट को 2004 में लॉन्च किया गया था। यह वेधशाला ब्लैक होल, सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार और दूर की आकाशगंगाओं का अध्ययन करती है। फिलहाल यह धरती से लगभग 585 किलोमीटर ऊपर निचली कक्षा ऑर्बिट में है। लेकिन वातावरण के हल्के खिंचाव के कारण यह नीचे आ रही है। नासा का अनुमान है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो 2026 के अंत तक यह धरती के वातावरण में प्रवेश कर जल सकती है।