Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पृथ्वी के लिए खतरा? धरती की ओर गिर रहा है नासा का टेलिस्कोप, बचाने के लिए जाएगा मिशन

स्विफ्ट को 2004 में लॉन्च किया गया था। यह वेधशाला ब्लैक होल, सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार और दूर की आकाशगंगाओं का अध्ययन करती है। फिलहाल यह धरती से लगभग 585 किलोमीटर ऊपर निचली कक्षा ऑर्बिट में है। लेकिन वातावरण के हल्के खिंचाव के कारण यह नीचे आ रही है।

less than 1 minute read

भारत

image

Siddharth Rai

Sep 30, 2025

स्विफ्ट टेलीस्कोप को ऊंचे ऑर्बिट में धकेलने की कोशिश की जाएगी (Image credit: NASA Goddard)

नासा का 1.4 टन वजनी नील गेरेल्स स्विफ्ट टेलिस्कोप धीरे-धीरे धरती के वातावरण की ओर खिसक रहा है। इस अहम अंतरिक्ष वेधशाला को बचाने के लिए नासा ने एक अनोखी योजना बनाई है। स्विफ्ट टेलीस्कोप को ऊंचे ऑर्बिट में धकेलने की कोशिश की जाएगी। खास बात यह है कि इस जटिल अभियान के लिए नासा ने पहली बार निजी कंपनी की मदद ली है। स्विफ्ट को 2004 में लॉन्च किया गया था। यह वेधशाला ब्लैक होल, सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार और दूर की आकाशगंगाओं का अध्ययन करती है। फिलहाल यह धरती से लगभग 585 किलोमीटर ऊपर निचली कक्षा ऑर्बिट में है। लेकिन वातावरण के हल्के खिंचाव के कारण यह नीचे आ रही है। नासा का अनुमान है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो 2026 के अंत तक यह धरती के वातावरण में प्रवेश कर जल सकती है।

निजी कंपनी करेगी मदद

नासा ने अमरीकी कंपनी काटलिस्ट स्पेस टेक्नोलॉजीज को करीब 250 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। यह कंपनी लिंक नाम के अपने खास अंतरिक्ष यान को मई 2026 में भेजेगी। लिंक, स्विफ्ट के साथ जुड़कर अपने थ्रस्टर की मदद से उसे सुरक्षित ऊंचाई वाली कक्षा में धकेलेगा। अगर यह मिशन सफल होता है, तो यह उपग्रहों की कक्षा बदलने जैसी तकनीकों के लिए एक मिसाल बन जाएगा।

इतना आसान नहीं यह काम

स्विफ्ट को कभी सर्विसिंग के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। इसमें न तो इंजन है और न ही डॉकिंग की सुविधा। ऐसे में लिंक अंतरिक्ष यान को उन धातु की रिंग्स को पकड़ना होगा जो लॉन्च से पहले स्विफ्ट को सहारा देने के लिए बनाई गई थीं। काटलिस्ट के सीईओ एंडी ली के मुताबिक, इस काम के लिए एक खास रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Sept 2025 07:23 am

Hindi News / National News / पृथ्वी के लिए खतरा? धरती की ओर गिर रहा है नासा का टेलिस्कोप, बचाने के लिए जाएगा मिशन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पांच बार के सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का निधन

राष्ट्रीय

Civil Drones Rules: ड्रोन पर होगा ‘पहरा’, पंजीकरण कराना होगा, उल्लंघन पर होगी जेल, भरना पड़ेगा जुर्माना

Civil Drone Rules
राष्ट्रीय

30 सितंबर 1993: आज ही के दिन देश में मची थी भारी तबाही, पलभर में 8000 से ज्यादा लोगों की हो गई थी मौत

Latur earthquake 1993
मुंबई

​एशिया कप जीतने पर पीएम मोदी ने किया ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का जिक्र तो भड़की कांग्रेस, तंज कसते हुए कही ये बात

India beat Pakistan in the Asia Cup final
राष्ट्रीय

एशिया कप में पाकिस्तान की हरकत के बाद बड़ी मांग, BJP ने कहा- क्रिकेट टीम को करो बैन

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.