मातम में बदली दुर्गा पूजा की खुशियां: करंट लगने से मासूम की मौत, इकलौते बेटे की लाश से लिपट कर रोई मां

अस्पताल से आने के बाद मां ने बेटे के शव को पंडाल में माता की मूर्ति के सामने रख दिया और उनसे अपने बेटे को जिंदा करने की भीख मांगने लगी। मां हाथ उठा उठाकर दुर्गा मां से अपने बेटे के जीवन की गुहार लगाने लगी। मृतक बच्चे की मां रोते रोते कह रही थी कि, अरे मां मेरा बेटा तो तेरे दर्शन करने आया था, हम तो तेरी पूजा करने आए थे, फिर मेरे बच्चे को क्यों छीन लिया। मां मेरे बेटे को लौटा दो मेरे बेटे को जिंदा कर दो। हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन मां अमरजीत के शव से लिपट गई और उसने उसे जाने नहीं दिया। बाद में पुलिस और कमेटी के बहुत समझाने के बाद अमरजीत के माता पिता शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने को राजी हुए।