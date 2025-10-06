दार्जिलिंग में ‘कुदरत का कहर’: भूस्खलन से 23 की मौत, सिक्किम से टूटा संपर्क

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में आसमान ने बरसती आफत ने धरती पर तबाही ला दी है। यहां रविवार को भारी बारिश के चलते मिरिक और सुखिया पोखरी जैसे इलाकों में भूस्खलन होने की खबर सामने आई है। यह भूस्खलन दशकों का सबसे भयानक भूस्खलन बताया जा रहा है। बारिश और भूस्खलन की इन आपदाओं में दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल है। अधिकारियों के अनुसार, इस आपदा के चलते सिक्किम राज्य से भी सड़क संपर्क टूट गया है, जिससे आवाजाही रुक गई है। सरकार युद्ध स्तर पर बचाव कार्य कर फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है।