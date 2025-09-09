दिल्ली में दर्दनाक हादसा, मकान का छज्जा गिरने से 4 साल के बच्चे की मौत

बाहरी उत्तर जिला पुलिस उपायुक्त (DCP) हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि घटना की सूचना शाम करीब 4 बजे मिली। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच की, जिसमें पता चला कि मकान की जर्जर हालत और बारिश के कारण छज्जा कमजोर हो गया था। दोनों ओर शौचालय बने होने से अतिरिक्त भार भी इसका कारण हो सकता है। पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला (IPC धारा 304A) दर्ज कर लिया है। शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है।