दिल्ली में दर्दनाक हादसा, मकान का छज्जा गिरने से 4 साल के बच्चे की मौत

राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में सोमवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। यहां एक पुराने मकान का छज्जा अचानक गिरने से मात्र 4 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय बच्चा छज्जे के नीचे खेल रहा था।
परिजनों के अनुसार, मकान करीब 25 साल पुराना था और हाल ही में हुई बारिश ने इसकी हालत को और खराब कर दिया था। विभान के पिता ने बताया कि शाम को वे घर के अंदर थे, तभी तेज धमाके की आवाज सुनकर बाहर दौड़े। बाहर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। उनका बेटा मलबे के नीचे दबा हुआ था। उन्होंने तुरंत मलबा हटाया और घायल बच्चे को पास के सत्यवादी राजा हरिशचंद अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बाहरी उत्तर जिला पुलिस उपायुक्त (DCP) हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि घटना की सूचना शाम करीब 4 बजे मिली। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच की, जिसमें पता चला कि मकान की जर्जर हालत और बारिश के कारण छज्जा कमजोर हो गया था। दोनों ओर शौचालय बने होने से अतिरिक्त भार भी इसका कारण हो सकता है। पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला (IPC धारा 304A) दर्ज कर लिया है। शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है।
यह हादसा दिल्ली में पुरानी इमारतों की खराब हालत को एक बार फिर उजागर करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि नियमित जांच और मरम्मत न होने से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि प्रशासन जर्जर भवनों की तत्काल पहचान कर कार्रवाई करे। बच्चे के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।