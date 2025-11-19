Delhi Air Pollution: दिल्ली में अगर लागू हुआ Grap-4 तो क्या-क्या होगा बंद, कैसे पड़ेगा आप पर असर

Delhi NCR Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर की हवा एक बार फिर जानलेवा स्तर पर पहुंच गई है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार बना हुआ है, जबकि कुछ जगहों पर तो यह 450-470 तक भी दर्ज किया गया। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है और डॉक्टर लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर न निकलें। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में अभी GRAP-3 लागू है, लेकिन प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अब GRAP-4 लागू करने की पूरी संभावना बन गई है।