Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Delhi Air Pollution: दिल्ली में अगर लागू हुआ Grap-4 तो क्या-क्या होगा बंद, कैसे पड़ेगा आप पर असर

Delhi NCR AQI: दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए Grap-4 लागू होने की पूरी संभावनाएं हैं। आइए जानते हैं Grap-4 में क्या-क्या पाबंदियां लगती हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Nov 19, 2025

Delhi Air Condition

दिल्ली की हवा में घुल रहा जहर (IANS)

Delhi NCR Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर की हवा एक बार फिर जानलेवा स्तर पर पहुंच गई है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार बना हुआ है, जबकि कुछ जगहों पर तो यह 450-470 तक भी दर्ज किया गया। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है और डॉक्टर लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर न निकलें। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में अभी GRAP-3 लागू है, लेकिन प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अब GRAP-4 लागू करने की पूरी संभावना बन गई है।

क्या होता है Grap?

Grap का मतलब ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है। ये एक तरह की गाइडलाइन है। इसके अलग-अलग चरणों में अलग-अलग पाबंदियां लगाई जाती हैं। जैसे-जैसे एक्यूआई का लेवल बढ़ता है, GRAP का अलग-अलग फेज लागू किया जाता है। हर बढ़ते फेज नंबर के साथ ग्रैप के तहत प्रतिबंध भी बढ़ते जाते हैं। जैसे ग्रैप 1 की तुलना में ग्रैप 4 के तहत प्रतिबंध ज्यादा होते हैं।

GRAP-4 लागू होने पर क्या-क्या बंद हो जाएगा?

जैसे ही AQI 450 के पार स्थिर हो जाता है या उससे ऊपर चला जाता है, GRAP-4 तुरंत लागू हो जाता है। इसके तहत GRAP-3 के सभी प्रतिबंध और सख्त हो जाते हैं, साथ ही नए कड़े कदम उठाए जाते हैं:

  • दिल्ली में सभी डीजल ट्रकों और कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पूरी तरह बंद (केवल जरूरी सामान – दूध, सब्जी, दवा आदि – ले जाने वाले ट्रकों को छूट)
  • BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाली सभी चार पहिया गाड़ियां पहले से ही बंद, अब इन पर सख्ती और बढ़ेगी
  • सभी तरह के निर्माण-ध्वस्तीकरण कार्य पूरी तरह बंद
  • सरकारी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सिफारिश
  • सभी स्कूल-कॉलेज बंद करने की मजबूरी, ऑनलाइन क्लासेस ही विकल्प
  • नॉन-इमरजेंसी कमर्शियल वाहनों की आवाजाही पर और पाबंदी
  • प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को पूरी तरह बंद करने के आदेश

GRAP-3 में क्या-क्या बंद है?

  • मेट्रो, अस्पताल और फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को छोड़कर बाकी सारे निर्माण कार्य बंद
  • BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल चार पहिया वाहन प्रतिबंधित
  • स्टोन क्रशर, रेडी-मिक्स कंक्रीट प्लांट बंद
  • स्कूलों को हाइब्रिड मोड की सलाह (लेकिन कई स्कूल पहले से ही बंद)
  • पराली जलाने, वाहनों के धुएं, निर्माण धूल और मौसम की उल्टी चाल के चलते इस बार प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ा है। अगर आज-कल में हवा नहीं बदली तो GRAP-4 लागू होना लगभग तय है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Published on:

19 Nov 2025 11:33 am

Hindi News / National News / Delhi Air Pollution: दिल्ली में अगर लागू हुआ Grap-4 तो क्या-क्या होगा बंद, कैसे पड़ेगा आप पर असर

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार: नीतीश कुमार चुने गए जदयू विधायक दल के नेता, बीजेपी की बैठक जारी

पटना

बिहार सरकार: आज अमित शाह के सामने रखी जाएगी लिस्ट, जानिए कौन-कौन बन सकते हैं नए मंत्री

amit Shah
पटना

क्या चिराग की पार्टी को मिलेगा डिप्टी सीएम का पद? पावर शेयरिंग पर क्या है जदयू और भाजपा का प्लान

Chirag Paswan
राष्ट्रीय

नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह कैसा होगा? MP रविशंकर प्रसाद ने बताई पूरी बात

पटना

तेज प्रताप ने पीएम मोदी से लगाई गुहार

Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.