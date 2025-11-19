Delhi Air Pollution: दिल्ली में अगर लागू हुआ Grap-4 तो क्या-क्या होगा बंद, कैसे पड़ेगा आप पर असर

दिल्ली की हवा में घुल रहा जहर (IANS)
Delhi NCR Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर की हवा एक बार फिर जानलेवा स्तर पर पहुंच गई है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार बना हुआ है, जबकि कुछ जगहों पर तो यह 450-470 तक भी दर्ज किया गया। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है और डॉक्टर लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर न निकलें। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में अभी GRAP-3 लागू है, लेकिन प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अब GRAP-4 लागू करने की पूरी संभावना बन गई है।
Grap का मतलब ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है। ये एक तरह की गाइडलाइन है। इसके अलग-अलग चरणों में अलग-अलग पाबंदियां लगाई जाती हैं। जैसे-जैसे एक्यूआई का लेवल बढ़ता है, GRAP का अलग-अलग फेज लागू किया जाता है। हर बढ़ते फेज नंबर के साथ ग्रैप के तहत प्रतिबंध भी बढ़ते जाते हैं। जैसे ग्रैप 1 की तुलना में ग्रैप 4 के तहत प्रतिबंध ज्यादा होते हैं।
जैसे ही AQI 450 के पार स्थिर हो जाता है या उससे ऊपर चला जाता है, GRAP-4 तुरंत लागू हो जाता है। इसके तहत GRAP-3 के सभी प्रतिबंध और सख्त हो जाते हैं, साथ ही नए कड़े कदम उठाए जाते हैं:
