दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, उड़ान भरने वाले रनवे पर उतरा अफगानिस्तान का प्लेन

इसके अलावा रविवार को एक और बड़ा हादसा टल गया। मुंबई से देहरादून जा रही एक फ्लाइट हवा में एक पक्षी से टकरा गई, जिसके चलते विमान क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई और तुरंत उसकी जांच हुई। जांच में पता चला कि पक्षी के टकराने से विमान के आगे के हिस्से में नुकसान हुआ है। इस फ्लाइट में 186 यात्री सवार थे। क्षतिग्रस्त होने के कारण विमान को देहरादून में रोक दिया गया और वापसी के यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से भेजा गया।