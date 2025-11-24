दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, उड़ान भरने वाले रनवे पर उतरा अफगानिस्तान का प्लेन

दिल्ली हवाई अड्डा (फोटो- एएनआई)
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। यहां अफगानिस्तान का एक विमान गलती से उड़ान भरने वाले रनवे पर उतर गया। गनीमत रही कि उस दौरान कोई भी दूसरा विमान उस रनवे से टेक-ऑफ नहीं कर रहा था, वरना दोनों विमान आमने-सामने आ जाते और एक भीषण दुर्घटना हो सकती थी।
खबरों के मुताबिक यह घटना रविवार दोपहर करीब 12 बजे की है, लेकिन इसकी जानकारी सोमवार को सामने आई है। यह विमान अफगानिस्तान की एरियाना एयरलाइंस का था और काबुल से आ रहा था। फ्लाइट FG-311 को रनवे 29 Left (29L) पर उतरना था, लेकिन पायलट ने गलती से इसे रनवे 29 Right (29R) पर उतार दिया, जिसे आमतौर पर टेक-ऑफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
अच्छी बात यह रही कि उस दौरान इस रनवे से कोई दूसरा विमान उड़ान नहीं भर रहा था, वरना यह छोटी-सी गलती बड़ा हादसा कर सकती थी। इसी कारण दिल्ली एयरपोर्ट अधिकारियों ने इस घटना को ‘मिरेकल एस्केप’ बताया है, जिसका अर्थ है, किस्मत से बड़ा हादसा टल जाना। घटना की जानकारी मिलते ही एविएशन अथॉरिटीज ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में अफगानिस्तान के अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
इसके अलावा रविवार को एक और बड़ा हादसा टल गया। मुंबई से देहरादून जा रही एक फ्लाइट हवा में एक पक्षी से टकरा गई, जिसके चलते विमान क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई और तुरंत उसकी जांच हुई। जांच में पता चला कि पक्षी के टकराने से विमान के आगे के हिस्से में नुकसान हुआ है। इस फ्लाइट में 186 यात्री सवार थे। क्षतिग्रस्त होने के कारण विमान को देहरादून में रोक दिया गया और वापसी के यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से भेजा गया।
