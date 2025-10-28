दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, टर्मिनल 3 पर विमान के पास खड़ी बस में लगी आग

एयरपोर्ट ने आगे कहा, यह एक छोटी-मोटी घटना थी, पर इसमें किसी को चोट नहीं लगी और न ही कोई हताहत हुआ। सभी काम अभी भी सामान्य रूप से चल रहे हैं। हमारे लिए हमारे यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बता दें कि इससे पहले 11 सितंबर को भी ऐसी ही एक घटना सामने आई थी। दिल्ली से काठमांडू जा रही स्पाइसजेट की एक फ्लाइट में आग लगने की खबर आई थी। यह विमान टेकऑफ के लिए तैयार खड़ा था और इसके पिछले हिस्से (टेल) में आग लगी थी। इस फ्लाइट में 100 से अधिक यात्री सवार थे। हालांकि, समय रहते दूसरी फ्लाइट के पायलट ने विमान में लगी आग को देख लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया।