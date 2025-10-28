दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, टर्मिनल 3 पर विमान के पास खड़ी बस में लगी आग

दिल्ली एयरपोर्ट पर बस में लगी आग (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर मंगलवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। टर्मिनल 3 पर खड़ी एयर इंडिया SATS (सैत्स) द्वारा संचालित एक यात्री बस में आग लग गई। यह बस एयर इंडिया के विमान से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। सौभाग्य से, आग लगने के समय बस में कोई भी यात्री मौजूद नहीं था, जिसके कारण एक बड़ा हादसा होने से बच गया। घटना में किसी के घायल होने की पुष्टि अभी नहीं हुई है।
आग लगने की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बस आग की लपटों में घिरी जलती हुई नजर आ रही है। घटना के बाद दिल्ली एयरपोर्ट ने बयान जारी करते हुए कहा कि, आज दोपहर एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी की बस में अचानक आग लग गई। घटना के तुरंत बाद हमारे हवाई अड्डे पर मौजूद विशेषज्ञ अग्निशमन और बचाव दल ने मौके पर पहुंच कर कुछ ही मिनटों में आग पर काबू पा लिया।
एयरपोर्ट ने आगे कहा, यह एक छोटी-मोटी घटना थी, पर इसमें किसी को चोट नहीं लगी और न ही कोई हताहत हुआ। सभी काम अभी भी सामान्य रूप से चल रहे हैं। हमारे लिए हमारे यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बता दें कि इससे पहले 11 सितंबर को भी ऐसी ही एक घटना सामने आई थी। दिल्ली से काठमांडू जा रही स्पाइसजेट की एक फ्लाइट में आग लगने की खबर आई थी। यह विमान टेकऑफ के लिए तैयार खड़ा था और इसके पिछले हिस्से (टेल) में आग लगी थी। इस फ्लाइट में 100 से अधिक यात्री सवार थे। हालांकि, समय रहते दूसरी फ्लाइट के पायलट ने विमान में लगी आग को देख लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग