दिल्ली में सीवर की जहरीली गैस की चपेट में आए 4 सफाई कर्मचारी, एक की मौत, तीन की हालत नाजुक

दिल्ली के अशोक विहार इलाके में मंगलवार देर रात एक दुखद हादसा सामने आया है। सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से चार सफाई कर्मचारियों में से एक की मौत हो गई, जबकि बाकी तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह घटना रात करीब 12 बजे एक अपार्टमेंट के पास सीवर की सफाई के दौरान हुई।
पुलिस के अनुसार, 40 वर्षीय अरविंद नामक सफाई कर्मचारी सबसे पहले सीवर में उतरा था। अचानक जहरीली गैस का रिसाव होने से वह बेहोश हो गया, जिसके बाद अन्य तीन कर्मचारी उसे बचाने के लिए सीवर में उतरे। हालांकि, वे भी गैस की चपेट में आ गए।
घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और सभी को बाहर निकाला। अरविंद को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि अन्य तीन कर्मचारियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
डॉक्टरों के अनुसार, तीनों घायल कर्मचारियों को सांस लेने में तकलीफ, उल्टी और चक्कर जैसी शिकायतें हैं, और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सफाई के दौरान सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं किया गया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ।
इस घटना ने एक बार फिर सीवर सफाई के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी और मजदूरों की जान को खतरे में डालने की समस्या को उजागर किया है। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों के परिजनों ने ठेकेदारों और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिना सुरक्षा उपकरणों के मजदूरों को सीवर में उतारना उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है।
दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। यह हादसा देश में मैनुअल सीवर सफाई के खतरों और इसके बैन के बावजूद जारी प्रथा पर सवाल उठाता है।
स्थानीय प्रशासन से मांग की जा रही है कि इस तरह के हादसों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और सफाई कर्मचारियों को उचित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।