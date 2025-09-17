दिल्ली में सीवर की जहरीली गैस की चपेट में आए 4 सफाई कर्मचारी, एक की मौत, तीन की हालत नाजुक

इस घटना ने एक बार फिर सीवर सफाई के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी और मजदूरों की जान को खतरे में डालने की समस्या को उजागर किया है। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों के परिजनों ने ठेकेदारों और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिना सुरक्षा उपकरणों के मजदूरों को सीवर में उतारना उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है।