पांच बार के सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का निधन

उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि 1999 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण दिल्ली सीट से तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को भारी अंतर से हराना माना जाता है। मल्होत्रा पांच बार सांसद और दो बार विधायक रहे। 2004 के आम चुनाव में दिल्ली की सातों सीटों पर भाजपा की हार के बावजूद वे दक्षिण दिल्ली से एकमात्र उम्मीदवार थे, जिन्होंने जीत हासिल की। 2014 में 82 वर्ष की आयु में भी उन्होंने दिल्ली चुनाव अभियान की कमान संभाली और पार्टी को सभी सात लोकसभा सीटें जिताने में योगदान दिया। 2008 में भाजपा ने उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। 2015 में उन्हें ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स (AICS) का चेयरमैन नियुक्त किया गया, जहां उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला।