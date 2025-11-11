दिल्ली ब्लास्ट के अगले दिन फरीदाबाद में 50 किलो पटाखे बरामद, पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार

दिल्ली में कार में हुआ विस्फोट (Photo-Patrika)
दिल्ली ब्लास्ट के अगले ही दिन हरियाणा के फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने की खबस सामने आई थी जिसका अब पुलिस ने खंडन कर दिया है। पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि है बरामद की गई सामग्री जिसे पहले विस्फोटक समझा गया था वह असल में शादी-समारोहों में इस्तेमाल होने वाले पटाखे और उनका कच्चा माल थी। इन चीजों का किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि से कोई संबंध नहीं है। पहले इस सामान को विस्फोटक माना जा रहा था लेकिन अब पुलिस ने बयान देते हुए साफ कर दिया है कि यह सिर्फ पटाखे है इसके अलावा कुछ नहीं। पुलिस ने कहा हम इस गलत जानकारी को पूरी तरह से ख़ारिज करते हैं और सभी से आग्रह करते हैं कि वे झूठी या भ्रामक जानकारी न फैलाएं।
बता दें कि, राजधानी में सोमवार शाम करीब 6.52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास एक चलती कार में धमाका हुआ था। इस घटना में अब तक 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है जबकि कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल है। विस्फोट के बाद दिल्ली- एनसीआर में सुरक्षा को कई गुणा बढ़ा दिया गया था। साथ ही बॉर्डर से लगने वाले हरियाणा और यूपी के अलावा पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड और राजस्थान समेत 11 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया था।
इसके बाद से पुलिस टीमें लगातार गश्त और तलाशी में जुटी हुई है। राज्यों के बॉर्डरों के साथ साथ अन्य स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए थे। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 56 में एक किराए के घर से आज 50 से 60 किलोग्राम विस्फोटक (बम बनाने का सामान) का सामान बरामद होने की खबस सामने आई थी। इस सामान के साथ पुलिस द्वारा दो लोगों को भी गिरफ्तार करने की बात भी कही जा रही थी। हालांकि अब यह साफ हो गया है कि यह कोई विस्फोटक सामान नहीं है और इसका किसी तरह की आतंकवादी गतिविधि से कोई संबंध नहीं है।
बता दें कि फरीदाबाद से ही इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी। यहीं से सोमवार को कश्मीरी डॉक्टर मुज़म्मिल शकील को गिरफ्तारी किया गया था। शकील के किराए के मकान के दो कमरों से 2,900 किलोग्राम विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ बरामद किए गए थे। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक व्हाइट-कॉलर टेरर समूह (आतंकवादी गतिविधियों में पढ़े-लिखे या पेशेवर लोगों का शामिल होना) का पर्दाफाश किया था जिसमें शकील के अलावा अन्य कई डॉक्टर शामिल थे।
शकील के साथी डॉ. आदिल अहमद राठेर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से पकड़ा गया था। वहीं समूह में शामिल शाहीना शाहिद नामक एक महिला डॉक्टर को भी सोमवार को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। इस आंतकी मॉड्यूल प्रतिबंधित के जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गज़वत-उल-हिंद से जुड़े होने की बात कही जा रही है। इन तीनों की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली में धमाके की खबर सामने आई। इस घटना में अब तक 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की जा चुकी है।
