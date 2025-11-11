दिल्ली ब्लास्ट के अगले दिन फरीदाबाद में 50 किलो पटाखे बरामद, पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार

दिल्ली ब्लास्ट के अगले ही दिन हरियाणा के फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने की खबस सामने आई थी जिसका अब पुलिस ने खंडन कर दिया है। पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि है बरामद की गई सामग्री जिसे पहले विस्फोटक समझा गया था वह असल में शादी-समारोहों में इस्तेमाल होने वाले पटाखे और उनका कच्चा माल थी। इन चीजों का किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि से कोई संबंध नहीं है। पहले इस सामान को विस्फोटक माना जा रहा था लेकिन अब पुलिस ने बयान देते हुए साफ कर दिया है कि यह सिर्फ पटाखे है इसके अलावा कुछ नहीं। पुलिस ने कहा हम इस गलत जानकारी को पूरी तरह से ख़ारिज करते हैं और सभी से आग्रह करते हैं कि वे झूठी या भ्रामक जानकारी न फैलाएं।