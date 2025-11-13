9 कंपनियां, 7.5 करोड़ का फ्रॉड और जेल, जानें कौन है अल-फलाह यूनिवर्सिटी का संस्थापक अहमद सिद्दीकी

राजधानी दिल्ली में सोमवार को हुए धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। यह वहीं यूनिवर्सिटी है जहां इस धमाके कों अंजाम देने वाले डॉक्टरों का समूह पढ़ाता था। आज ही केंद्र सरकार ने इस यूनिवर्सिटी के फंडिंग के सोर्स का पता लगाने के लिए ईडी को गहन जांच के आदेश दिए है। जिसके बाद अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक और मैनेजिंग ट्रस्टी जावेद अहमद सिद्दीकी भी जांच के घेरे में आ गए है।