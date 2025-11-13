Delhi Blast: ED के निशाने पर अल फलाह यूनिवर्सिटी, फंडिंग की जांच के आदेश

धमाकों के बाद से यह यूनिवर्सिटी शक के घेरे में आ गई है। विस्फोट के अगले दिन मंगलवार को इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में सर्च अभियान चलाया गया था। इस दौरान यूनिवर्सिटी के प्रिसिंपल, स्टाफ और स्टूडेंट समेत 52 लोगों से पूछताछ की गई और 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद से सवाल उठने लगे है कि क्या 70 एकड़ में फैली इस यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल कट्टरपंथी गतिविधियों को छिपाने के लिए किया जा रहा था। साथ ही हाल ही में खुलासा हुआ है कि दिल्ली धमाकों के लिए सामग्री खरीदने के लिए आतंकियों ने 26 लाख रुपये से ज्यादा की रकम जमा की थी। ऐसे में इन लोगों को पैसों की यह मदद कहां से मिली और यूनिवर्सिटी का इसमें क्या रोल है इसकी जांच की जिम्मेदारी केंद्र ने ईडी को सौंपी है।