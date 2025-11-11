Delhi Blast: जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग ने किया धमाका! क्या है डॉ. शाहीना शाहिद का इस मामले से संबंध

राजधानी दिल्ली में सोमवार को हुए धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी भी घायल है। शाम करीब 6.52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास एक चलती हुई कार में अचानक यह ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल कर के एक हुंडई आई 20 कार में ब्लास्ट किया गया था। सुरक्षा एजेंसिया मिल कर इस मामले की जांच कर रही है। इस धमाके के तार फरीदाबाद स्थित आंतकी समूह (मॉड्यूल) से जोड़े जा रहे है। इस समूह में शामिल 3 डॉक्टरों समेत 7 साथियों को दिल्ली हमले से कुछ घंटों पहले ही गिरफ्तार किया गया था। इस तीन डॉक्टरों में महिला डॉक्टर शाहीना शाहिद भी शामिल है, जिसके तार जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने की खबर सामने आई है।