Delhi Blast Live Updates: सुबह 11 बजे हाई-लेवल मीटिंग करेंगे अमित शाह, उधर धमाके के बाद दिल्ली मेट्रो ने दी अहम जानकारी

@9:02 AM- दिल्ली विस्फोट मामले पर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा- हम इस घटना की निंदा करते हैं। ईश्वर उन लोगों को शक्ति प्रदान करें जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की सुरक्षा को कमज़ोर करने वालों के खिलाफ आवाज उठाई है। हमारे नेता राहुल गांधी ने पहलगाम की घटना के समय अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा था कि हम सरकार के साथ हैं और पाकिस्तान को जवाब देने का समय आ गया है।