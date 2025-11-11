Delhi Blast Live Updates: सुबह 11 बजे हाई-लेवल मीटिंग करेंगे अमित शाह, उधर धमाके के बाद दिल्ली मेट्रो ने दी अहम जानकारी

दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट। (फोटो- IANS)
@9:45 AM- दिल्ली ब्लास्ट का असर भीड़ भाड़ वाले जगहों पर साफ देखने को मिला रहा है। नई दिल्ली स्टेशन से आने जाने वाले यात्रियों के संख्या में डेली औसत से आज कमी देखी जा रही है।
@9:28 AM- सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद है। अन्य सभी स्टेशन सामान्य रूप से कार्यरत हैं। दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है।
@9:28 AM- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे गृह मंत्रालय के कार्यालय में एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे। इस बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यह समीक्षा सोमवार शाम दिल्ली में हुए बम विस्फोटों के बाद हो रही है, जिसमें नौ लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हैं।
@9:02 AM- दिल्ली विस्फोट मामले पर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा- हम इस घटना की निंदा करते हैं। ईश्वर उन लोगों को शक्ति प्रदान करें जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की सुरक्षा को कमज़ोर करने वालों के खिलाफ आवाज उठाई है। हमारे नेता राहुल गांधी ने पहलगाम की घटना के समय अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा था कि हम सरकार के साथ हैं और पाकिस्तान को जवाब देने का समय आ गया है।
हालांकि, भाजपा सरकार ने जिस तरह से 'ऑपरेशन सिंदूर' के नाम पर इस घटना का राजनीतिकरण किया है, वह पूरे देश के सामने है। लेकिन अब समय आ गया है कि वे (भाजपा और केंद्र सरकार) जवाब दें। अगर हमारी राजधानी दिल्ली सुरक्षित नहीं है, तो 56 इंच वालों को इसका जवाब देना होगा। हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। हमारी चिंता यह है कि हमारा देश असुरक्षित है और इसके लिए केंद्र सरकार जवाबदेह है।
@8:30 AM- सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें संदिग्ध की कार पार्किंग क्षेत्र में प्रवेश करती और बाहर निकलती दिखाई दे रही है। फुटेज से पता चलता है कि उस समय संदिग्ध अकेला था।
सूत्रों ने आगे कहा- जांचकर्ता अब दरियागंज की ओर जाने वाले रास्ते का पता लगा रहे हैं, जबकि आस-पास के टोल प्लाजा के फुटेज सहित 100 से ज्यादा सीसीटीवी क्लिप की जांच की जा रही है ताकि वाहन की पूरी गतिविधि का पता लगाया जा सके।
@8:28 AM- दिल्ली पुलिस के अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की टीम विस्फोट स्थल की जांच कर रही है। कार से विस्फोटकों के निशान बरामद कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) उत्तरी राजा बंठिया ने कहा कि अभी कुछ भी निर्णायक रूप से कहना उचित नहीं होगा क्योंकि जांच चल रही है।
राजा बंठिया ने आगे कहा कि हमने कोतवाली थाने में यूएपीए, विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है। एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीम अपराध स्थल पर मौजूद है और एनएसजी की टीम भी वहां मौजूद है जो इलाके में तलाशी ले रही है और सबूतों की जांच कर रही है।
