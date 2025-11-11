Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Delhi Blast Live Updates: सुबह 11 बजे हाई-लेवल मीटिंग करेंगे अमित शाह, उधर धमाके के बाद दिल्ली मेट्रो ने दी अहम जानकारी

दिल्ली में लाल किले के पास एक ह्युंडई i20 कार में विस्फोट हुआ, जिसमें 9 लोग मारे गए और 20 से अधिक लोग घायल हुए।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Mukul Kumar

Nov 11, 2025

दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट। (फोटो- IANS)

@9:45 AM- दिल्ली ब्लास्ट का असर भीड़ भाड़ वाले जगहों पर साफ देखने को मिला रहा है। नई दिल्ली स्टेशन से आने जाने वाले यात्रियों के संख्या में डेली औसत से आज कमी देखी जा रही है।

@9:28 AM- सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद है। अन्य सभी स्टेशन सामान्य रूप से कार्यरत हैं। दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है।

@9:28 AM- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे गृह मंत्रालय के कार्यालय में एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे। इस बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यह समीक्षा सोमवार शाम दिल्ली में हुए बम विस्फोटों के बाद हो रही है, जिसमें नौ लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हैं।

@9:02 AM- दिल्ली विस्फोट मामले पर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा- हम इस घटना की निंदा करते हैं। ईश्वर उन लोगों को शक्ति प्रदान करें जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की सुरक्षा को कमज़ोर करने वालों के खिलाफ आवाज उठाई है। हमारे नेता राहुल गांधी ने पहलगाम की घटना के समय अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा था कि हम सरकार के साथ हैं और पाकिस्तान को जवाब देने का समय आ गया है।

हालांकि, भाजपा सरकार ने जिस तरह से 'ऑपरेशन सिंदूर' के नाम पर इस घटना का राजनीतिकरण किया है, वह पूरे देश के सामने है। लेकिन अब समय आ गया है कि वे (भाजपा और केंद्र सरकार) जवाब दें। अगर हमारी राजधानी दिल्ली सुरक्षित नहीं है, तो 56 इंच वालों को इसका जवाब देना होगा। हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। हमारी चिंता यह है कि हमारा देश असुरक्षित है और इसके लिए केंद्र सरकार जवाबदेह है।

@8:30 AM- सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें संदिग्ध की कार पार्किंग क्षेत्र में प्रवेश करती और बाहर निकलती दिखाई दे रही है। फुटेज से पता चलता है कि उस समय संदिग्ध अकेला था।

सूत्रों ने आगे कहा- जांचकर्ता अब दरियागंज की ओर जाने वाले रास्ते का पता लगा रहे हैं, जबकि आस-पास के टोल प्लाजा के फुटेज सहित 100 से ज्यादा सीसीटीवी क्लिप की जांच की जा रही है ताकि वाहन की पूरी गतिविधि का पता लगाया जा सके।

@8:28 AM- दिल्ली पुलिस के अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की टीम विस्फोट स्थल की जांच कर रही है। कार से विस्फोटकों के निशान बरामद कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) उत्तरी राजा बंठिया ने कहा कि अभी कुछ भी निर्णायक रूप से कहना उचित नहीं होगा क्योंकि जांच चल रही है।

राजा बंठिया ने आगे कहा कि हमने कोतवाली थाने में यूएपीए, विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है। एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीम अपराध स्थल पर मौजूद है और एनएसजी की टीम भी वहां मौजूद है जो इलाके में तलाशी ले रही है और सबूतों की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

Delhi News

Updated on:

11 Nov 2025 09:47 am

Published on:

11 Nov 2025 09:08 am

Hindi News / National News / Delhi Blast Live Updates: सुबह 11 बजे हाई-लेवल मीटिंग करेंगे अमित शाह, उधर धमाके के बाद दिल्ली मेट्रो ने दी अहम जानकारी

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: दिल्ली धमाके में कहां तक पहुंची जांच? आ गया बड़ा अपडेट

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

Delhi Blast Impact: पटना में एयरपोर्ट से लेकर मंदिर तक की सुरक्षा बढ़ी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, नेपाल बॉर्डर पर भी सतर्कता बढ़ी

पटना

Bihar Election 2025: वोटिंग के बीच PM मोदी ने बिहार के लोगों को दिया संदेश, युवाओं से की खास अपील

Bihar Election 2025: pm modi
पटना

Bihar Election: ‘मतदान प्रतिशत बढ़ा नहीं, घटा है’, दूसरे चरण की वोटिंग के बीच पप्पू यादव का बड़ा दावा

पटना

Bihar Election 2025 Phase 2: अंतिम चरण का मतदान शुरू, 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला

पटना

Bihar Election: अतरी में HAM पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई, जीतनराम मांझी बोले-मतदाताओं को डराने की कोशिश

Jitan Ram Manjhi
गया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.