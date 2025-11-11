दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश के 11 राज्यों में हाई अलर्ट, पुलिस की छुटि्टयां रद्द, संवेदनशील स्थानों पर बढ़ाई गई सुरक्षा

राजस्थान में राजधानी जयपुर समेत अन्य शहरों में नाकाबंदी कर तलाशी अभियान चलाए जा रहे है। सुरक्षा एजेंसिया हाई अलर्ट पर है और लगातार पर्यटक स्थलों के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों और अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर गश्त की जा रही है। राज्य में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है और सभी सार्वजनिक जगहों पर कड़ी चेकिंग के निर्देश दिए गए है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाहर RAC के जवान तैनात किए गए हैं। नेपाल बॉर्डर से लगे होने के चलते बिहार संवेदनशील इलाकों में से माना जा रहा है। इसी के चलते नेपाल से सटे बिहार के 7 जिले हाई अलर्ट पर है। साथ ही राज्य के बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ा दी गई है और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा इंतजामों को कड़ा कर दिया गया है।