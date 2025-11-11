दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश के 11 राज्यों में हाई अलर्ट, पुलिस की छुटि्टयां रद्द, संवेदनशील स्थानों पर बढ़ाई गई सुरक्षा

दिल्ली के लाल किले के पास बड़ा धमाका (Photo-ANI)
दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम हुए धमाके से पूरे देश में सनसनी फैल गई है। राजधानी में हुई इस बड़ी सुरक्षा चूक से अन्य राज्यों में चिंता बढ़ गई है और इसी को देखते हुए देश के 11 राज्यों में हाई अलर्ट का एलान कर दिया गया है। इन राज्यों में दिल्ली- NCR समेत राज्य के बॉर्डर से लगने वाले हरियाणा और यूपी के अलावा पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड और राजस्थान शामिल है। इनके अलावा तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी बढ़ा दी गई है।
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशनों के अलावा एनसीआर में CISF ने हाई अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे होने के चलते राजस्थान, गुजरात और पंजाब भी संवेदनशील माने जा रहे है जिसके बाद इन राज्यों में भी अलर्ट जारी कर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई में हुए 26/11 हमले को देखते हुए दिल्ली हादसे के बाद मुंबई समेत महाराष्ट्र के अन्य शहरों में चेतावनी जारी की गई है। प्रमुख पर्यटन स्थलों और राज्य की अन्य प्रमुख जगहों के साथ साथ नागपुर में RSS मुख्यालय के लिए भी हाई अलर्ट जारी किया गया है।
हाई अलर्ट वाले राज्यों में जिला स्तर पर सुरक्षा टीमों को सतर्क रहने के कड़े निर्देष है। इसी के साथ संदिग्ध वस्तुओं की पहचना के लिए डॉग स्क्वायड और बम निरोधक टीमों को भी प्रमुख स्थानों पर तैनात किया गया है। राजधानी से लगे हरियाणा राज्य के गुरुग्राम समेत एनसीआर में आने वाले अन्य जिले हाई अलर्ट पर है। यहां बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और होटल, धर्मशालाओं की लगातार चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा के मध्यनजर राज्य में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और उन्हें तुरंत ड्यूटी पर लौटने के आदेश दिए गए है। झज्जर, गुरुग्राम और सोनीपत समेत अन्य बॉर्डर जिलों में तलाशी के बाद ही गाड़ियों को प्रवेश करने दिया जा रहा है।
दिल्ली में ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दिए है। अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा को कई गुणा बढ़ा दिया गया है। यहां सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर पल निगरानी की जा रही है। मंदिरों और प्रमुख पर्यटक स्थलों के साथ साथ भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी पुलिस लगातार गश्त कर रही है और लोगों को इन जगहों से दूरी बनाने की सलाह दी गई है। इन शहरों में क्विक रिस्पांस टीम और एंटी टेरेरिस्ट स्क्वायड को हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहने के आदेश दिए गए है।
पंजाब में पुलिस अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के आदेश है। यहां सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और संदिग्ध चीजों की लगातार जांच की जा रही है। इसी के साथ पुलिस ने लोगों से भी किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या वस्तू का पता लगने पर तुरंत सूचना देने के आदेश दिए है। उत्तराखंड के भी सभी 13 जिले हाई अलर्ट पर है। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की और उधम सिंह नगर समेत अन्य प्रमुख पर्यटक स्थानों पर पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है। यहां मंदिर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस लगातार गश्त कर रही है।
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी हाई अलर्ट पर है और पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से यहां विशेष तालाशी अभियान चल रही है। उज्जैन में महाकाल मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी लगातार गश्त की जा रही है। पुलिस की टीमें होटलों के साथ साथ वाहनों की भी चेकिंग कर रही है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी चेकिंग अभियान चलाए जा रहे है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हाईकोर्ट, बस स्टैंड और होटलों के अलावा अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस अधिकारी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे है।
राजस्थान में राजधानी जयपुर समेत अन्य शहरों में नाकाबंदी कर तलाशी अभियान चलाए जा रहे है। सुरक्षा एजेंसिया हाई अलर्ट पर है और लगातार पर्यटक स्थलों के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों और अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर गश्त की जा रही है। राज्य में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है और सभी सार्वजनिक जगहों पर कड़ी चेकिंग के निर्देश दिए गए है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाहर RAC के जवान तैनात किए गए हैं। नेपाल बॉर्डर से लगे होने के चलते बिहार संवेदनशील इलाकों में से माना जा रहा है। इसी के चलते नेपाल से सटे बिहार के 7 जिले हाई अलर्ट पर है। साथ ही राज्य के बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ा दी गई है और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा इंतजामों को कड़ा कर दिया गया है।
