दिल्ली पुलिस ने लिया एक्शन, BMW कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि न्यू लाइफ अस्पताल आरोपी गगनप्रीत के पिता का पार्टनरशिप वाला अस्पताल है। पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या जानबूझकर पीड़ितों को इसी अस्पताल ले जाया गया ताकि सबूत छिपाए जा सकें। BMW कार और बाइक दोनों को जब्त कर लिया गया है, और आरोपी दंपति से लंबी पूछताछ की जा रही है। एफआईआर में लापरवाही से मौत, गैर-इरादतन हत्या और सबूत मिटाने की कोशिश जैसे आरोप जोड़े गए हैं।