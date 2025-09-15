दिल्ली पुलिस ने लिया एक्शन, BMW कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली के धौला कुआं इलाके में रविवार को हुए सनसनीखेज BMW हादसे में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत के इस मामले में मुख्य आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ (38 वर्षीय महिला) को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे के बाद से ही आरोपी हिरासत में थी, लेकिन सोमवार को अस्पताल से छुट्टी मिलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी।
हादसा रविवार दोपहर धौला कुआं के कैंट थाना क्षेत्र में हुआ, जब तेज रफ्तार BMW कार सेंट्रल वर्ज से टकराने के बाद अनियंत्रित हो गई और नवजोत सिंह की मोटरसाइकिल से भिड़ गई। इसके बाद बाइक एक बस से जा टकराई, जिसमें नवजोत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हो गईं। BMW कार चला रही गगनप्रीत और उसके पति भी हादसे में घायल हुए थे, जिनका इलाज चल रहा था।
पुलिस ने एफआईआर में चौंकाने वाले खुलासे दर्ज किए हैं। संदीप कौर के बयान के अनुसार, हादसे के बाद नवजोत सिंह अभी जीवित थे और सांसें ले रहे थे। उन्होंने आरोपी महिला से गुहार लगाई, "प्लीज हमें पास के अस्पताल ले जाइए", लेकिन गगनप्रीत ने उनकी मिन्नतों को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय, पीड़ित दंपति को दुर्घटना स्थल से करीब 19 किलोमीटर दूर मुखर्जीनगर स्थित न्यू लाइफ अस्पताल ले जाया गया, जबकि आसपास AIIMS जैसे बड़े अस्पताल मौजूद थे।
जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि न्यू लाइफ अस्पताल आरोपी गगनप्रीत के पिता का पार्टनरशिप वाला अस्पताल है। पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या जानबूझकर पीड़ितों को इसी अस्पताल ले जाया गया ताकि सबूत छिपाए जा सकें। BMW कार और बाइक दोनों को जब्त कर लिया गया है, और आरोपी दंपति से लंबी पूछताछ की जा रही है। एफआईआर में लापरवाही से मौत, गैर-इरादतन हत्या और सबूत मिटाने की कोशिश जैसे आरोप जोड़े गए हैं।
नवजोत सिंह के बेटे ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि उनके पिता एक ईमानदार अधिकारी थे और इस घटना ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है। संदीप कौर का इलाज अभी भी चल रहा है, और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी एंगल से जांच शुरू कर दी है, जिसमें तेज रफ्तार, लापरवाही या कोई साजिश शामिल तो नहीं, यह भी देखा जा रहा है।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपी गगनप्रीत को कोर्ट में पेश किया जाएगा, और आगे की कार्रवाई की जाएगी।