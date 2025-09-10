कैब ड्राइवर ने छात्रा के सामने की अश्लील हरकतें, पीड़िता ने शोर मचाया तो भी नहीं रोकी कार

दिल्ली में एक शर्मनाक मामले का खुलासा हुआ है। शहर के मौरिस नगर इलाके में एक कैब चालक पर एक छात्रा के सामने अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है। आरोपी ड्राइवर की पहचान ओम शंकर के रूप में की गई है। एक 22 वर्षीय छात्रा ने आरोप लगाया है कि जब वह कैब में सफर कर रही थी उसी दौरान चालक शंकर अचानक उसके सामने अश्लील हरकतें करने लगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही, कैब को भी जब्त कर लिया गया है। पीड़िता के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करने की तैयारी चल रही है।