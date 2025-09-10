कैब ड्राइवर ने छात्रा के सामने की अश्लील हरकतें, पीड़िता ने शोर मचाया तो भी नहीं रोकी कार

दिल्ली में एक शर्मनाक मामले का खुलासा हुआ है। शहर के मौरिस नगर इलाके में एक कैब चालक पर एक छात्रा के सामने अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है। आरोपी ड्राइवर की पहचान ओम शंकर के रूप में की गई है। एक 22 वर्षीय छात्रा ने आरोप लगाया है कि जब वह कैब में सफर कर रही थी उसी दौरान चालक शंकर अचानक उसके सामने अश्लील हरकतें करने लगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही, कैब को भी जब्त कर लिया गया है। पीड़िता के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करने की तैयारी चल रही है।
जानकारी के मुताबिक, पीड़िता बेंगलुरु की रहने वाली है और वह कश्मीरी गेट स्थित अंबेडकर विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की पढ़ाई कर रही है।। दो महीने पहले ही वह मॉडल टाउन में एक किराए के फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। वह आमतौर पर कॉलेज जाने के लिए कैब का इस्तेमाल करती थी। सोमवार को भी इसी तरह उसने एक ऐप के जरिए कैब बुक की थी और वह कॉलेज जा रही थी।
पीड़िता ने बताया कि कैब में बैठने तक चालक का व्यवहार सामान्य था। उसने पीड़िता को आगे की सीट पर बैठने को कहा, लेकिन पीड़िता ने उसे मना कर दिया और पीछे बैठ गई। इसके बाद धीरे धीरे चालक पीड़िता से अश्लील बातें करने लगा और गलत टिप्पणियां करने लगा। इसके कुछ ही देर बार आरोपी ने पीड़िता के सामने आश्लील हरकतें करना शुरु कर दिया। चालक के ऐसा करने पर पीड़िता ड़र गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन इसके बावजूद ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी।
डीयू नॉर्थ कैंपस के पास कैब रुकने पर पीड़िता तुरंत कैब से उतरकर भाग गई और उसने अपनी दोस्तों को मामले की सूचना दी। जिसके बाद उसकी दोस्त उसे मौरिस नगर थाने लेकर आई और उन्होंने मामले की शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 48 वर्षीय आरोपी चालक को मलका गंज से गिरफ्तार किया। इसके बाद फॉरेंसिक और क्राइम टीम ने कैब की जांच कर सबूत जमा किए। पीड़िता को इस घटना के चलते गहरा सदमा लगा है जिससे उभरने के लिए उसकी काउंसलिंग की जा रही है।