राष्ट्रीय

CM रेखा गुप्ता की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे CRPF के जवान, क्लोज प्रोटेक्शन में हुआ बदलाव

Delhi CM Security: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा को और भी मजबूत करते हुए उन्हें Z-श्रेणी की सुरक्षा से Z-प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। इस बदलाव के तहत CRPF के जवान उनकी क्लोज प्रोटेक्शन में तैनात रहेंगे।

नई दिल्ली

Devika Chatraj

Aug 21, 2025

CM Rekha Gupta Security
दिल्ली CM रेखा गुप्ता की बढ़ाई सुरक्षा (@gupta_rekha)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। बुधवार को उनके कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान हुए हमले के बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा को और मजबूत करने का फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार, अब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को सौंपी गई है, जो पहले दिल्ली पुलिस के पास थी।

क्लोज प्रोटेक्शन में तैनात

सीएम रेखा गुप्ता को पहले से ही Z-श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन अब इसे Z-प्लस स्तर तक बढ़ा दिया गया है। इस नए बदलाव के तहत CRPF के जवान उनकी क्लोज प्रोटेक्शन में तैनात रहेंगे। इसके अलावा, उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में अतिरिक्त कमांडो तैनात किए जाएंगे और उनके द्वारा दौरा किए जाने वाले क्षेत्रों की विशेष निगरानी की जाएगी।

हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा

बुधवार सुबह सिविल लाइंस स्थित सीएम के कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' के दौरान गुजरात के राजकोट निवासी 41 वर्षीय राजेश भाई खिमजी भाई साकरिया ने सीएम पर हमला किया था। इस घटना को सीएम ने "उनकी हत्या की साजिश" करार दिया था। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। इस घटना के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और तत्काल प्रभाव से CRPF को उनकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया।

Z-प्लस सुरक्षा में क्या शामिल?

Z-प्लस सुरक्षा भारत में उच्चतम स्तर की सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक है, जिसमें 20 से अधिक सुरक्षाकर्मी, क्लोज प्रोटेक्शन गार्ड, ड्राइवर और एस्कॉर्ट वाहन शामिल होते हैं। सूत्रों के मुताबिक, सीएम के आवास और कार्यालय के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि चौबीसों घंटे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

आरोपी का पेट लवर

पुलिस सूत्रों के अनुसार, हमलावर राजेश साकरिया पेट लवर है और उसने इस साल की शुरुआत में अयोध्या में बंदरों को खिलाने और उनकी देखभाल के लिए यात्रा की थी। उसने गुजरात के खोडलधाम में भी आवारा पशुओं के कल्याण के लिए प्रदर्शन किया था।

Hindi News / National News / CM रेखा गुप्ता की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे CRPF के जवान, क्लोज प्रोटेक्शन में हुआ बदलाव

