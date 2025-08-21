CM रेखा गुप्ता की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे CRPF के जवान, क्लोज प्रोटेक्शन में हुआ बदलाव

बुधवार सुबह सिविल लाइंस स्थित सीएम के कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' के दौरान गुजरात के राजकोट निवासी 41 वर्षीय राजेश भाई खिमजी भाई साकरिया ने सीएम पर हमला किया था। इस घटना को सीएम ने "उनकी हत्या की साजिश" करार दिया था। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। इस घटना के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और तत्काल प्रभाव से CRPF को उनकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया।