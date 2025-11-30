CISF के हेड कांस्टेबल ने शादी समारोह के दौरन बच्चे को मारी गोली, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

दिल्ली में CISF के हेड कांस्टेबल ने बच्चे को मारी गोली (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
राजधानी दिल्ली से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां एक बच्चे के साथ हुए मामूली झगड़े से नाराज एक CISF के हेड कांस्टेबल ने उसे गोली मार दी। इस घटना में नाबालिग की मौत हो गई और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस को एक पिस्टल भी मिली है, जिसे जब्त कर लिया गया है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ करके हत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
यह घटना शनिवार रात कम्युनिटी सेंटर डीडीए मार्केट, एमएस पार्क के पास हुई है। आरोपी कांस्टेबल और मृतक बच्चा यहां एक शादी समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहीं बारात के दौरान आरोपी ने बच्चे को गोली मार दी। खबरों के अनुसार, लड़के और आरोपी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। कथित तौर पर इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने बच्चे को गोली मार दी।
मृतक की पहचान 17 वर्षीय नाबालिग के रूप में हुई है जो कि न्यू मॉडर्न शाहदरा का रहने वाला था। वहीं आरोपी हेड कांस्टेबल फिलहाल उत्तर प्रदेश के कानपुर में तैनात है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लिया। घटना स्थल की जांच के लिए क्राइम टीम को बुलाया गया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी CISF के हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। शाहदरा DCP प्रशांत गौतम ने बताया कि, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग