CISF के हेड कांस्टेबल ने शादी समारोह के दौरन बच्चे को मारी गोली, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

मृतक की पहचान 17 वर्षीय नाबालिग के रूप में हुई है जो कि न्यू मॉडर्न शाहदरा का रहने वाला था। वहीं आरोपी हेड कांस्टेबल फिलहाल उत्तर प्रदेश के कानपुर में तैनात है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लिया। घटना स्थल की जांच के लिए क्राइम टीम को बुलाया गया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी CISF के हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। शाहदरा DCP प्रशांत गौतम ने बताया कि, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।