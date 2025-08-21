CM रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर कपिल मिश्रा का बड़ा दावा, बताया ‘सुनियोजित साजिश’ का हिस्सा

दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने गुरुवार को सीएम रेखा गुप्ता से उनके आवास पर मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा, "यह कोई साधारण हमला नहीं था। यह नफरत से भरा हुआ और सुनियोजित साजिश के तहत किया गया हमला था। हमलावर ने मुख्यमंत्री को जमीन पर गिराकर मारने की कोशिश की।" उन्होंने दावा किया कि आरोपी ने हमले से पहले शालीमार बाग स्थित सीएम के निजी आवास की रेकी की थी, जिसके सबूत उसके फोन से बरामद दो वीडियो और सीसीटीवी फुटेज में मिले हैं। मिश्रा ने यह भी कहा कि आरोपी एक पेशेवर अपराधी है, जिसके खिलाफ हत्या के प्रयास और तस्करी सहित नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं।