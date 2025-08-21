CM रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर कपिल मिश्रा का बड़ा दावा, बताया ‘सुनियोजित साजिश’ का हिस्सा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) पर बुधवार (20 अगस्त 2025) को उनके सिविल लाइंस स्थित कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान हुए हमले ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। इस हमले को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा (Kapil Mishra) ने बड़ा दावा किया है, जिसमें उन्होंने इसे एक 'सुनियोजित साजिश' का हिस्सा बताया है।
बुधवार सुबह करीब 8:15 बजे, जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जन सुनवाई के दौरान आम लोगों की शिकायतें सुन रही थीं, तभी गुजरात के राजकोट निवासी 41 वर्षीय राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया ने उन पर हमला कर दिया। आरोपी ने शिकायतकर्ता बनकर प्रवेश किया और अचानक सीएम पर हमला किया, जिसमें उनके सिर, कंधे और हाथ में चोटें आईं। हमले के बाद आरोपी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने गुरुवार को सीएम रेखा गुप्ता से उनके आवास पर मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा, "यह कोई साधारण हमला नहीं था। यह नफरत से भरा हुआ और सुनियोजित साजिश के तहत किया गया हमला था। हमलावर ने मुख्यमंत्री को जमीन पर गिराकर मारने की कोशिश की।" उन्होंने दावा किया कि आरोपी ने हमले से पहले शालीमार बाग स्थित सीएम के निजी आवास की रेकी की थी, जिसके सबूत उसके फोन से बरामद दो वीडियो और सीसीटीवी फुटेज में मिले हैं। मिश्रा ने यह भी कहा कि आरोपी एक पेशेवर अपराधी है, जिसके खिलाफ हत्या के प्रयास और तस्करी सहित नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं।
इस घटना ने मुख्यमंत्री की Z+ सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने हमले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को पांच दिन की रिमांड पर लिया है और उसकी कॉल डेटा रिकॉर्ड (CDR) व सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले के पीछे की मंशा क्या थी और क्या इसमें कोई बड़ी साजिश शामिल है। सूत्रों के अनुसार, आरोपी ने 19 अगस्त को सीएम के आवास की रेकी की थी और सिविल लाइंस में गुजरात भवन में रुका था, जो सीएम के कैंप ऑफिस से मात्र 800 मीटर दूर है।
हमले के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा, "जन सुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है। मैं सदमे में थी, लेकिन अब बेहतर महसूस कर रही हूं। ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह जल्द ही जनता के बीच पहले की तरह काम करती नजर आएंगी।
इस घटना पर विपक्षी दलों ने भी प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व सीएम आतिशी ने हमले की निंदा करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने हमलावर का AAP से कनेक्शन होने का दावा किया, जिसे AAP ने खारिज करते हुए फोटो को AI-जनरेटेड बताया।
पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी राजेश भाई खिमजी एक हिस्ट्रीशीटर है, जिसके खिलाफ पहले से पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें तीन शराब तस्करी और दो मारपीट के हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और IB इस मामले की गहन जांच कर रही है।