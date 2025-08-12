‘लड़के भी लड़कियों की तरह…’, बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले को 15 साल की सजा; पढ़ें कोर्ट ने क्या कहा?

साकेत कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) अनु अग्रवाल ने 31 जुलाई को अपने आदेश में कहा कि लड़के भी लड़कियों की तरह ही यौन शोषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर यह माना जाता है कि केवल लड़कियों पर यौन हमला हो सकता है, लेकिन यह एक भ्रम है।