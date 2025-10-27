प्रेमिका ने पूर्व प्रेमी के साथ मिल कर लिव-इन पार्टनर को उतारा मौत के घाट, फिर…

दिल्ली क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
राजधानी दिल्ली में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहां एक युवती ने अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर अपने लिव-इन पार्टनर को मौत के घाट उतार दिया और फिर हत्या को हादसे का रूप देने के लिए मृतक के शव को सिलेंडर ब्लास्ट कर जला दिया। यह वारदात शहर के गांधी विहार इलाके की है, जहां कुछ ही दिन पहले एक 32 वर्षीय व्यक्ति का जला हुआ शव उसके फ्लैट में पाया गया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मृतक की लिव-इन पार्टनर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
गिरफ्तार किए गए लोगों में मृतक की लिव-इन पार्टनर, उसका पूर्व प्रेमी और एक अन्य साथी शामिल है। तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। मृतक की पहचान रामकेश मीणा के रूप में की गई है, जो गांधी विहार स्थित एक इमारत में रहकर UPSC परीक्षा की तैयारी कर रहा था। पुलिस के अनुसार, उन्हें 6 अक्टूबर को इमारत के एक फ्लैट में एसी फटने से आग लगने की सूचना मिली थी।
फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया और घटनास्थल से एक बुरी तरह जला हुआ शव बरामद किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने इमारत के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें 5 और 6 अक्टूबर की दरमियानी रात चेहरे ढके हुए दो आदमी इमारत के अंदर जाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद, रात के करीब 2:57 बजे, एक महिला को उनमें से एक आदमी के साथ बाहर जाते हुए देखा गया। उनके बाहर जाने के कुछ ही देर बाद इमारत में आग लग गई थी।
जांच में, आरोपी महिला की कॉल डिटेल से यह भी सामने आया कि वह हादसे के समय अपराध स्थल के पास ही मौजूद थी। इसके बाद पुलिस को महिला पर शक हुआ और उन्होंने हत्या के एंगल से मामले की जांच शुरू की। घटना के बाद महिला फरार हो गई थी, जिसकी तलाश में पुलिस ने मुरादाबाद में कई ठिकानों पर छापे मारे और 18 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ के दौरान महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि दो लोगों ने इस घटना को अंजाम देने में उसकी मदद की है।
महिला के बयान के आधार पर उसके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि मृतक मीणा ने उसके अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए थे और उन्हें डिलीट करने से मना कर रहा था। इसके बाद उसने यह बात अपने पूर्व-प्रेमी को बताई, जिससे वह गुस्से में आ गया और उसने मीणा को जान से मारने का फैसला लिया। पुलिस जानकारी के अनुसार, तीनों आरोपियों ने मिलकर पहले मीणा का गला घोंटकर उसे मार डाला और फिर इस घटना को हादसे का रूप देने की कोशिश की।
शव पर तेल, घी और शराब डाल कर आग लगाई
उन्होंने मृतक के शव पर तेल, घी और शराब डालकर आग लगा दी और फिर गैस सिलेंडर का वाल्व खोलकर विस्फोट कर दिया। घटना के बाद तीनों आरोपी मृतक के हार्ड डिस्क, लैपटॉप और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से एक हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग, पीड़ित की शर्ट और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मामले की आगे की जांच जारी है।
