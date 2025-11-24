Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

15 साल की मासूम के साथ रिश्तेदार ने की हैवानियत, शादी के दौरान बच्ची को बाथरूम में बंद कर किया रेप

द्वारका, दिल्ली में एक शादी समारोह के दौरान 25 वर्षीय रिश्तेदार ने 15 साल की नाबालिग से वॉशरूम में कथित तौर पर रेप किया, जिसके बाद आरोपी पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 24, 2025

Delhi Crime News

15 साल की बच्ची का रिश्तेदार ने किया रेप (प्रतीकात्मक तस्वीर)

राजधानी दिल्ली में एक शर्मनाक हरकत सामने आई है। यहां एक शादी समारोह के लिए जाते हुए एक 15 साल की बच्ची का उसी के रिश्तेदार ने रेप कर दिया। रविवार को हुई यह घटना द्वारका इलाके के एक सामुदायिक केंद्र में हुई है। आरोपी 25 वर्षीय रिश्तेदार ने इसी केंद्र के वाशरूम में बच्ची के साथ रेप किया है। बच्ची के परिवार ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज करा दी है और फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। आरोपी रिश्तेदार को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

यूपी की रहने वाली है पीड़िता

पीड़िता 9वीं क्लास में पढ़ती है और उत्तर प्रदेश के हरदोई की रहने वाली है। वह एक शादी समारोह में शामिल होने अपने परिवार के साथ दिल्ली आई थी। यहीं उसके रिश्तेदार ने उसके साथ रेप किया। इस दौरान बच्ची मदद के लिए चिल्लाने लगी तभी दूसरे रिश्तेदारों ने उसकी आवाज सुनी और वहां पहुंच कर लड़की को बचाया। पुलिस ने बताया कि, यह घटना रविवार तड़के हुई थी और उन्हें सुबह लगभग 3 बजकर 10 मिनट पर इसकी जानकारी मिली थी।

लड़की के चिल्लाने की आवाज सुन कर लोगों ने बचाया

पीसीआर कॉल के जरिए जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। वहां पहुंचने पर पुलिस ने पीड़िता से पूछताछ की और उसने बताया कि जब वह वॉशरूम के अंदर गई, तो उसके एक रिश्तेदार ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसका रेप किया। जब लड़की ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, तो उसके बाकी रिश्तेदारों ने आकर उसे बचाया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी भी हरदोई का ही रहने वाला है और पीड़िता के घर के पास ही रहता है। वह दोनों एक ही बस में दिल्ली आए थे। लड़की का बयान लेने के बाद पुलिस उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले गई।

पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज

पुलिस ने इस मामले में लड़की के पिता से भी बात की, जो एक मज़दूर के रूप में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के 20 से 30 सदस्य एक शादी में शामिल होने के लिए बस से दिल्ली आए थे। कम्युनिटी सेंटर पर बस रुकी और उनकी बेटी के साथ बाकी लोग शौचालय गए थे। वहीं कुछ महिलाओं ने आरोपी को बच्ची के साथ यौन शोषण करते हुए देखा और शोर मचाया। पीड़िता और उसके पिता के बयानों के आधार पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है।

Published on:

24 Nov 2025 10:15 am

National News / 15 साल की मासूम के साथ रिश्तेदार ने की हैवानियत, शादी के दौरान बच्ची को बाथरूम में बंद कर किया रेप

