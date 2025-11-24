15 साल की मासूम के साथ रिश्तेदार ने की हैवानियत, शादी के दौरान बच्ची को बाथरूम में बंद कर किया रेप

पुलिस ने इस मामले में लड़की के पिता से भी बात की, जो एक मज़दूर के रूप में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के 20 से 30 सदस्य एक शादी में शामिल होने के लिए बस से दिल्ली आए थे। कम्युनिटी सेंटर पर बस रुकी और उनकी बेटी के साथ बाकी लोग शौचालय गए थे। वहीं कुछ महिलाओं ने आरोपी को बच्ची के साथ यौन शोषण करते हुए देखा और शोर मचाया। पीड़िता और उसके पिता के बयानों के आधार पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है।