‘रामलीला और दुर्गा पूजा 10 बजे खत्म नहीं हो सकती’… हिंदू त्योहारों के लिए दिल्ली सरकार ने बदला लाउडस्पीकर नियम

सीएम गुप्ता ने घोषणा करते हुए बताया है कि, नवरात्रि के दौरान रामलीला, दुर्गा पूजा पंडाल और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में अब लाउडस्पीकर रात 12 बजे तक बजाए जा सकते हैं। सरकार ने इस घोषणा के साथ रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर लगे प्रतिबंध में दो घंटे की छूट दे दी है। सीएम ने कहा, जब गुजरात में डांडिया पूरी रात चल सकता है, जब दूसरे राज्यों में कार्यक्रम पूरी रात हो सकते हैं, तो दिल्ली के लोगों के लिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इसलिए इस बार हमने सभी रामलीला, दुर्गा पूजा, और सांस्कृतिक-धार्मिक उत्सवों को रात 12 बजे तक जारी रखने की इजाजत दी है।