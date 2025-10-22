Patrika LogoSwitch to English

खुशखबरी! दिल्ली में भी ले सकेंगे क्रूज का मजा, दिसंबर से शुरू होगा सफर, जानिए दिल्ली सरकार का प्लान

दिल्ली सरकार दिसंबर 2025 से यमुना नदी पर पर्यटक क्रूज सेवा शुरू करने जा रही है, जिससे राजधानी को नया पर्यटन आकर्षण मिलेगा। यह इलेक्ट्रिक-सोलर हाइब्रिड क्रूज सोनिया विहार से जगतपुर तक 6-7 किमी के रूट पर चलेगा।

2 min read

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Oct 22, 2025

Cruise in Delhi

दिल्ली में भी क्रूज का मजा (AI Image)

दिल्लीवासी लंबे इंतजार के बाद अब राजधानी में भी क्रूज का मजा ले सकेंगे। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी पर पर्यटक क्रूज सेवा शुरू करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। यह सेवा दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएगी, जो न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि दिल्ली को एक नया आकर्षण प्रदान करेगी। दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (DTTDC) ने इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और जल्द ही संचालनकर्ता के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे।

कहां चलेगी क्रूज, कैसे होगी यात्रा?

दिल्ली सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत यमुना नदी के सोनिया विहार (वजीराबाद बैराज) से जगतपुर (शनि मंदिर) तक लगभग 6-7 किलोमीटर लंबे रूट पर क्रूज सेवा शुरू की जाएगी। यह यात्रा पर्यटकों को यमुना के प्राकृतिक सौंदर्य और दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों का नजदीकी नजारा दिखाएगी।

क्रूज की विशेषताएं

आधुनिक इलेक्ट्रिक-सोलर हाइब्रिड क्रूज का इस्तेमाल किया जाएगा, जो पर्यावरण-अनुकूल और शांत होंगे। प्रत्येक क्रूज में 20-30 यात्रियों की क्षमता होगी, एयर कंडीशनिंग, बायो-शौचालय (शून्य डिस्चार्ज), ऑडियो-वीडियो सिस्टम और घोषणा प्रणाली जैसी सुविधाएं होंगी। क्रूज की स्पीड 5-7 नॉटिकल माइल प्रति घंटा होगी, जो आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेगी।

कब-कब चलेगा क्रूज

सेवा मानसून सीजन को छोड़कर साल में लगभग 270 दिनों तक चलेगी। यात्रा से पहले नदी का जलस्तर और मौसम की जांच की जाएगी। सभी यात्रियों को सुरक्षा जैकेट उपलब्ध कराए जाएंगे।

शुरुआती चरण

पहले दो क्रूज से शुरुआत होगी, जिसके सफल संचालन के बाद संख्या बढ़ाई जाएगी। टिकट की कीमतें अभी तय नहीं हुई हैं, लेकिन यह मध्यम वर्ग के लिए सुलभ रखने का प्रयास किया जाएगा।

क्यों रुकी थी योजना?

यह विचार 2014-15 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन राजनीतिक कारणों से आगे नहीं बढ़ सका। भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद इसे नई गति मिली। मार्च 2025 में DTTDC ने टेंडर जारी किए थे, और जुलाई तक योजना को अंतिम रूप दिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। सरकार का मानना है कि इससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

यमुना को पर्यटन हब बनाना

इस योजना का उद्देश्य यमुना नदी की सफाई के साथ-साथ इसे पर्यटन का हब बनाना है। भाजपा सरकार ने वादा किया है कि नदी को साफ-सुथरा बनाने के प्रयासों के साथ क्रूज सेवा जैसे प्रोजेक्ट्स दिल्ली को वैश्विक स्तर पर चमकाएंगे। पर्यटन मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, "दिल्लीवासी अब घर के पास ही गोवा-मुंबई जैसा क्रूज अनुभव ले सकेंगे। यह योजना दिल्ली को नया आयाम देगी।"

संबंधित विषय:

Delhi News

Published on:

22 Oct 2025 10:46 am

Hindi News / National News / खुशखबरी! दिल्ली में भी ले सकेंगे क्रूज का मजा, दिसंबर से शुरू होगा सफर, जानिए दिल्ली सरकार का प्लान

