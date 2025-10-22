खुशखबरी! दिल्ली में भी ले सकेंगे क्रूज का मजा, दिसंबर से शुरू होगा सफर, जानिए दिल्ली सरकार का प्लान

यह विचार 2014-15 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन राजनीतिक कारणों से आगे नहीं बढ़ सका। भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद इसे नई गति मिली। मार्च 2025 में DTTDC ने टेंडर जारी किए थे, और जुलाई तक योजना को अंतिम रूप दिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। सरकार का मानना है कि इससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।