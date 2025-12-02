FEMA मामलों में महिलाओं को ED कार्यालय में बुलाया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) की जांच के दौरान महिलाओं को भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की जांच में CrPC की धारा 160 महिलाओं पर लागू नहीं होती, यानी बयान केवल उनके निवास पर दर्ज कराने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।