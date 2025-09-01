दिल्ली हाईकोर्ट ने जज को किया सस्पेंड, लगा ये गंभीर आरोप

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जज संजीव कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 29 अगस्त 2025 को हुई फुल कोर्ट मीटिंग में उनके खिलाफ लगे गंभीर आरोपों के आधार पर की गई। जज संजीव कुमार सिंह पर वित्तीय लेन-देन में गड़बड़ी, एक वकील पर दबाव डालने, और यौन शोषण के एक मामले में पीड़िता को समझौता करने के लिए मजबूर करने जैसे गंभीर आरोप हैं।