7 साल की बेटी के सामने पैसेंजर को पायलट ने जमकर कूटा, लहूलुहान हुआ शख्स, सामने आई ये वजह

इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में हंगामा (X)
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। स्पाइसजेट के एक यात्री अंकित दीवान ने एअर इंडिया एक्सप्रेस के ऑफ-ड्यूटी पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल पर गंभीर आरोप लगाया है। अंकित का दावा है कि सिक्योरिटी चेक की लाइन में विवाद के बाद पायलट ने उन पर शारीरिक हमला किया, जिससे उनका चेहरा लहूलुहान हो गया। यह घटना उनके परिवार के सामने हुई, जिसमें उनकी 7 साल की बेटी और 4 महीने का बच्चा भी शामिल था। बेटी इस घटना को देखकर सदमे में है।
अंकित दीवान अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जा रहे थे। उनके साथ स्ट्रोलर में 4 महीने का बच्चा होने के कारण एयरपोर्ट स्टाफ ने उन्हें स्टाफ/पीआरएम (पर्सन्स विद रिड्यूस्ड मोबिलिटी) वाली सिक्योरिटी लाइन का इस्तेमाल करने की इजाजत दी। अंकित के अनुसार, इसी लाइन में कुछ स्टाफ सदस्य, जिनमें कैप्टन वीरेंद्र भी शामिल थे, आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। जब अंकित ने इसका विरोध किया, तो पायलट भड़क गए और उन्हें "अनपढ़" कहकर अपमानित किया। पूछा कि क्या वे साइनबोर्ड नहीं पढ़ सकते, जहां लिखा था कि यह एंट्री केवल स्टाफ के लिए है।
इसके बाद बहस बढ़ी और पायलट ने कथित तौर पर अंकित पर हमला कर दिया। अंकित ने सोशल मीडिया पर अपनी खून से सनी तस्वीरें और पायलट की फोटो शेयर की, जिसमें पायलट की शर्ट पर भी खून के धब्बे दिख रहे हैं। अंकित ने कहा, "यह हमला मेरी बेटी के सामने हुआ, जो अब तक डरी और सदमे में है। मेरी पूरी छुट्टियां बर्बाद हो गईं।"
सोशल मीडिया पर मामला वायरल होने के बाद एअर इंडिया एक्सप्रेस ने तुरंत कार्रवाई की। एयरलाइन ने बयान जारी कर कहा, "हमें दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई इस घटना की जानकारी है, जिसमें हमारे एक कर्मचारी (जो दूसरी एयरलाइन से यात्री के तौर पर यात्रा कर रहे थे) का दूसरे यात्री से विवाद हुआ। हम इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं। संबंधित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से सभी ड्यूटी से हटा दिया गया है और जांच चल रही है। जांच के नतीजों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।"
