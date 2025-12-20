7 साल की बेटी के सामने पैसेंजर को पायलट ने जमकर कूटा, लहूलुहान हुआ शख्स, सामने आई ये वजह

अंकित दीवान अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जा रहे थे। उनके साथ स्ट्रोलर में 4 महीने का बच्चा होने के कारण एयरपोर्ट स्टाफ ने उन्हें स्टाफ/पीआरएम (पर्सन्स विद रिड्यूस्ड मोबिलिटी) वाली सिक्योरिटी लाइन का इस्तेमाल करने की इजाजत दी। अंकित के अनुसार, इसी लाइन में कुछ स्टाफ सदस्य, जिनमें कैप्टन वीरेंद्र भी शामिल थे, आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। जब अंकित ने इसका विरोध किया, तो पायलट भड़क गए और उन्हें "अनपढ़" कहकर अपमानित किया। पूछा कि क्या वे साइनबोर्ड नहीं पढ़ सकते, जहां लिखा था कि यह एंट्री केवल स्टाफ के लिए है।