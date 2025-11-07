Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Delhi Airport Flights Delay: दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर ATC सिस्टम की खराबी से 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित, यात्रियों का फूटा गुस्सा

Flights Delay: दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर ATC सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण 100 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुईं, यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट प्रबंधन समस्या को हल करने में जुटा है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Nov 07, 2025

दिल्ली IGI एयरपोर्ट ATC सिस्टम में खराबी (IANS)

Delhi Airport Flights Delayed Due to Tech Issues: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर शुक्रवार सुबह एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सिस्टम में आई तकनीकी खराबी ने उड़ान संचालन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। इस गड़बड़ी के चलते कम से कम 100 से अधिक उड़ानें लेट हो गईं, जिससे सैकड़ों यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा। आगमन और प्रस्थान दोनों तरह की उड़ानों पर असर पड़ा है, और कई विमान रनवे पर ही अटक गए।

गुरुवार शाम से शुरू हुई दिक्कतें

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के सूत्रों के अनुसार, यह समस्या ATC सॉफ्टवेयर में आई एक गंभीर खामी के कारण हुई, जो गुरुवार शाम से ही धीमी चल रही थी। फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म Flightradar24 के डेटा के मुताबिक, सुबह 5 बजे से ही 60 से अधिक प्रस्थान उड़ानें प्रभावित हुईं, और अब तक यह संख्या 100 को पार कर चुकी है। उत्तरी भारत के कई एयरपोर्ट्स पर भी इसका चेन रिएक्शन देखा जा रहा है।

समाधान में जुटा एयरपोर्ट मैनेजमेंट

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा, "ATC सिस्टम में तकनीकी समस्या के कारण IGIA पर उड़ान संचालन में देरी हो रही है। हमारी टीम DIAL सहित सभी हितधारकों के साथ मिलकर इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।" एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने यात्रियों को हुई असुविधा पर गहरा खेद जताते हुए सलाह दी है कि वे अपनी एयरलाइनों से लगातार संपर्क में रहें और फ्लाइट स्टेटस चेक करते रहें।

प्रमुख एयरलाइनों ने जारी की एडवाइजरी

स्पाइसजेट: कंपनी ने कहा, "दिल्ली में ATC भीड़भाड़ के कारण सभी आगमन, प्रस्थान और इससे जुड़ी उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी फ्लाइट का स्टेटस नियमित रूप से जांचें।"

इंडिगो: "दिल्ली एयरपोर्ट पर ATC सिस्टम की तकनीकी समस्या से उड़ानें लेट हो रही हैं, जिसका असर दिल्ली और उत्तरी क्षेत्रों पर पड़ा है। लंबे इंतजार के लिए हमें खेद है।"

एयर इंडिया: "ATC सिस्टम में आई खराबी से सभी एयरलाइनों की उड़ानें प्रभावित हैं, जिससे एयरपोर्ट और विमान पर लंबा इंतजार हो रहा है। यह अप्रत्याशित व्यवधान हमारी क्षमता से बाहर है।"

यात्रियों की बढ़ी परेशानी

एयरपोर्ट पर गुस्साए यात्री घंटों से गेट पर इंतजार कर रहे हैं, जबकि कुछ विमानों में सवार हो चुके यात्रियों को बोर्डिंग के बाद भी टेकऑफ का इंतजार करना पड़ रहा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सूत्रों का कहना है कि समस्या को ठीक करने के लिए इंजीनियरों की टीम काम कर रही है, लेकिन पूर्ण बहाली में अभी समय लग सकता है।

यात्रियों से की ये अपील

यात्रियों से अपील की गई है कि वे एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति की जांच कर लें। फ्लाइट ट्रैकिंग ऐप्स जैसे Flightradar24 या एयरलाइन ऐप्स का उपयोग करें। अधिक जानकारी के लिए दिल्ली एयरपोर्ट की हेल्पलाइन (0124-4797300) पर संपर्क करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

एयर इंडिया

IndiGo

SpiceJet

Updated on:

07 Nov 2025 11:26 am

Published on:

07 Nov 2025 10:59 am

Hindi News / National News / Delhi Airport Flights Delay: दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर ATC सिस्टम की खराबी से 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित, यात्रियों का फूटा गुस्सा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Election: खेसारी और पवन सिंह की तकरार चरम पर, पर्सनल कमेंट से बढ़ी सियासी गर्मी, सोशल मीडिया पर तमतमाए समर्थक

पवन सिंह और खेसारी लाल यादव
पटना

करनाल से वोटरों को भेजा गया…बिहार में जबरदस्त मतदान पर AAP के नए दावे से भड़का सियासी पारा

AAP statement on bumper voting in Bihar Assembly elections 2025 vote theft Blame on BJP
नई दिल्ली

बिहार चुनाव: AIMIM की इकलौती सीट दांव पर, क्या अखतरुल ईमान उड़ा पाएंगे ओवैसी की जीत की पतंग

राष्ट्रीय

बिहार में डिप्टी CM के काफिले पर गोबर और चप्पलों से हमला, उपमुख्यमंत्री ने दी बुलडोज़र चलाने की धमकी

Bihar Deputy CM Vijay Kumar Sinha's convoy attacked
राष्ट्रीय

Bihar Election: अनंत सिंह से लेकर रीतलाल यादव तक, बाहुबली उम्मीदवारों की सीटों पर भी रिकार्ड वोटिंग

रीतलाल यादव और अनंत सिंह
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.