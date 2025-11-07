Delhi Airport Flights Delay: दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर ATC सिस्टम की खराबी से 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित, यात्रियों का फूटा गुस्सा

दिल्ली IGI एयरपोर्ट ATC सिस्टम में खराबी (IANS)
Delhi Airport Flights Delayed Due to Tech Issues: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर शुक्रवार सुबह एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सिस्टम में आई तकनीकी खराबी ने उड़ान संचालन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। इस गड़बड़ी के चलते कम से कम 100 से अधिक उड़ानें लेट हो गईं, जिससे सैकड़ों यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा। आगमन और प्रस्थान दोनों तरह की उड़ानों पर असर पड़ा है, और कई विमान रनवे पर ही अटक गए।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के सूत्रों के अनुसार, यह समस्या ATC सॉफ्टवेयर में आई एक गंभीर खामी के कारण हुई, जो गुरुवार शाम से ही धीमी चल रही थी। फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म Flightradar24 के डेटा के मुताबिक, सुबह 5 बजे से ही 60 से अधिक प्रस्थान उड़ानें प्रभावित हुईं, और अब तक यह संख्या 100 को पार कर चुकी है। उत्तरी भारत के कई एयरपोर्ट्स पर भी इसका चेन रिएक्शन देखा जा रहा है।
दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा, "ATC सिस्टम में तकनीकी समस्या के कारण IGIA पर उड़ान संचालन में देरी हो रही है। हमारी टीम DIAL सहित सभी हितधारकों के साथ मिलकर इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।" एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने यात्रियों को हुई असुविधा पर गहरा खेद जताते हुए सलाह दी है कि वे अपनी एयरलाइनों से लगातार संपर्क में रहें और फ्लाइट स्टेटस चेक करते रहें।
स्पाइसजेट: कंपनी ने कहा, "दिल्ली में ATC भीड़भाड़ के कारण सभी आगमन, प्रस्थान और इससे जुड़ी उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी फ्लाइट का स्टेटस नियमित रूप से जांचें।"
इंडिगो: "दिल्ली एयरपोर्ट पर ATC सिस्टम की तकनीकी समस्या से उड़ानें लेट हो रही हैं, जिसका असर दिल्ली और उत्तरी क्षेत्रों पर पड़ा है। लंबे इंतजार के लिए हमें खेद है।"
एयर इंडिया: "ATC सिस्टम में आई खराबी से सभी एयरलाइनों की उड़ानें प्रभावित हैं, जिससे एयरपोर्ट और विमान पर लंबा इंतजार हो रहा है। यह अप्रत्याशित व्यवधान हमारी क्षमता से बाहर है।"
एयरपोर्ट पर गुस्साए यात्री घंटों से गेट पर इंतजार कर रहे हैं, जबकि कुछ विमानों में सवार हो चुके यात्रियों को बोर्डिंग के बाद भी टेकऑफ का इंतजार करना पड़ रहा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सूत्रों का कहना है कि समस्या को ठीक करने के लिए इंजीनियरों की टीम काम कर रही है, लेकिन पूर्ण बहाली में अभी समय लग सकता है।
यात्रियों से अपील की गई है कि वे एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति की जांच कर लें। फ्लाइट ट्रैकिंग ऐप्स जैसे Flightradar24 या एयरलाइन ऐप्स का उपयोग करें। अधिक जानकारी के लिए दिल्ली एयरपोर्ट की हेल्पलाइन (0124-4797300) पर संपर्क करें।
