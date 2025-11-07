Delhi Airport Flights Delay: दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर ATC सिस्टम की खराबी से 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित, यात्रियों का फूटा गुस्सा

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा, "ATC सिस्टम में तकनीकी समस्या के कारण IGIA पर उड़ान संचालन में देरी हो रही है। हमारी टीम DIAL सहित सभी हितधारकों के साथ मिलकर इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।" एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने यात्रियों को हुई असुविधा पर गहरा खेद जताते हुए सलाह दी है कि वे अपनी एयरलाइनों से लगातार संपर्क में रहें और फ्लाइट स्टेटस चेक करते रहें।