36 घंटे में 800 से ज्यादा उड़ानें डिले, ATC में आई बड़ी खराबी हुई दूर

दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर ATC के AMSS सिस्टम में आई तकनीकी खराबी से 800 से अधिक उड़ानें देरी से चलीं। AAI ने बताया कि सिस्टम अब पूरी तरह बहाल हो गया है और उड़ानें सामान्य रूप से चल रही हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Nov 08, 2025

IG airport technical issue resolved

दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी समस्या हुई सही (X/@DelhiAirport)

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGIA) पर शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के Automatic Message Switching System (AMSS) में आई गंभीर तकनीकी खराबी के कारण 800 से अधिक उड़ानें देरी से चलीं, सैकड़ों यात्री घंटों फंसे रहे। अब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने पुष्टि की है कि AMSS पूरी तरह ठीक हो गया है। बैकलॉग क्लियर और सभी उड़ानें शेड्यूल अनुसार संचालित हो रही हैं।

खबर आगे अपडेट की जा रही है।

Updated on:

08 Nov 2025 09:58 am

Published on:

08 Nov 2025 09:51 am

