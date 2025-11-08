36 घंटे में 800 से ज्यादा उड़ानें डिले, ATC में आई बड़ी खराबी हुई दूर

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGIA) पर शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के Automatic Message Switching System (AMSS) में आई गंभीर तकनीकी खराबी के कारण 800 से अधिक उड़ानें देरी से चलीं, सैकड़ों यात्री घंटों फंसे रहे। अब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने पुष्टि की है कि AMSS पूरी तरह ठीक हो गया है। बैकलॉग क्लियर और सभी उड़ानें शेड्यूल अनुसार संचालित हो रही हैं।