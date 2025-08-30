दिल्ली में कालका जी मंदिर के सेवादार को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट, सामने आई वजह

राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में एक दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। मंदिर के एक सेवादार की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने न केवल मंदिर प्रशासन बल्कि स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को भी सदमे में डाल दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हत्या के पीछे की वजह सामने आ चुकी है।
जानकारी के अनुसार, यह घटना मंदिर परिसर में उस समय हुई जब मंदिर में भारी भीड़ थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मंदिर में दर्शन के लिए आए कुछ लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। यह विवाद इतना बढ़ गया कि भीड़ ने मंदिर के एक सेवादार पर हमला बोल दिया। सेवादार को बेरहमी से पीटा गया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हत्या का कारण मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगने और भीड़ प्रबंधन को लेकर हुआ विवाद था। कुछ श्रद्धालुओं ने सेवादार पर पक्षपात का आरोप लगाया, जिसके बाद स्थिति अनियंत्रित हो गई। हालांकि, पुलिस ने अभी तक सभी पहलुओं की गहन जांच शुरू की है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है।
कालकाजी मंदिर प्रशासन ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मंदिर के पुजारी दीपक भारद्वाज ने कहा, "हमारे सेवादार मंदिर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। इस तरह की हिंसक घटना निंदनीय है। हम पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं।"
दक्षिण दिल्ली पुलिस ने बताया कि वे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया है। दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।"
इस घटना के बाद कालकाजी मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं में आक्रोश और डर का माहौल है। कई लोगों ने मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग की है। स्थानीय निवासी रमेश कुमार ने कहा, "नवरात्रि जैसे व्यस्त समय में मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और अधिक पुलिस बल और प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत है।"
कालकाजी मंदिर, जिसे जयंती पीठ या मनोकामना सिद्ध पीठ के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर मां काली को समर्पित है और नवरात्रि के दौरान यहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर का इतिहास 3000 साल से भी अधिक पुराना बताया जाता है।
पुलिस ने मंदिर प्रशासन से भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा शुरू की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस बीच, मृतक सेवादार के परिवार ने न्याय की मांग की है। घटना के बाद मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी गई है, लेकिन प्रशासन ने भक्तों से शांति बनाए रखने और सहयोग करने की अपील की है।