कंझावला हादसा: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं, सहेली का बयान भी आया सामने

Sultanpuri Kanjhawala Accident Case: दिल्ली के सुल्तानपुरी कंझावला इलाके में हुए हादसे में पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ-साथ हादसे वाली रात मृतका अंजलि के साथ रही उसकी सहेली निधि का बयान भी सामने आया है।

Delhi Kanjhawala case: Post Mortem Report came out, says- No rape happened