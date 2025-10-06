MBBS छात्रा को नशीली दवाई पिला दोस्त ने बनाया अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर हफ्तों तक किया रेप

दिल्ली में MBBS छात्रा का रेप (प्रतीकात्मक तस्वीर)
राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलास हुआ है। यहां एक 18 साल की MBBS छात्रा को ब्लैकमेल कर हफ्तों तक उसके साथ रेप करने का मामला सामने आया है। पीड़िता मूल रूप से हरियाणा के जींद की रहने वाली है और दिल्ली के एक हॉस्टल में रह कर MBBS की पढ़ाई कर रही थी। 20 वर्षीय आरोपी युवक ने उसे पार्टी के बहाने एक होटल में बुलाया और उसे ड्रिंक में मिला कर नशीली दवाई पिला दी। नशे की वजह से छात्रा बेहोश हो गई जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ रेप किया और उसके दो साथियों ने उस घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। मुख्य आरोपी के बाद अन्य दोनों उसके दोनों साथियों ने भी पीड़िता के साथ रेप किया।
घटना के बाद मुख्य आरोपी ने वीडियो का इस्तेमाल कर पीड़िता को ब्लैकमेल किया और लगातार एक महीने तक बार बार उसके साथ रेप किया। पीड़िता के साथ सिंतबर महीने की शुरुआत में यह घटना हुई थी जिसके बाद पूरे महीने आरोपी ने पीड़िता का शोषण किया। पीड़िता के उसकी बात नहीं मानने पर आरोपी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता था जिसके डर से पीड़िता को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती थी।
कई दिनों तक डरने और आरोपी के द्वारा ब्लैकमेल होने के बाद आखिरकार पीड़िता ने पुलिस की मदद लेने का फैसला लिया और बीते गुरुवार पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पीड़िता की शिकायत मिलते ही पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ रेप सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरु कर दी है। पुलिस उपायुक्त (उत्तर पश्चिम) भीष्म सिंह के अनुसार, तीनों आरोपी फिलहाल फरार चल रहे है।
पीड़िता की शिकायत के अनुसार, वह मुख्य आरोपी को पहले से जानती थी क्योंकि वह भी जिंद का ही रहने वाला था और दोनों एक ही मोहल्ले से थे। आरोपी भी दिल्ली में रह कर सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। उसने पार्टी के बहाने 9 सितंबर को पीड़िता को एक होटल रूम में बुलाया। यहां आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बनाया और उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद भी वह इस वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर पीड़िता का रेप करता रहा जिससे परेशान होकर आखिरकार पीड़िता ने अपने घर वालों को सारी घटना के बारे में बताया और उन्होंने उसे समर्थन दिया और 2 अक्टूबर को पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई।
