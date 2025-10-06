MBBS छात्रा को नशीली दवाई पिला दोस्त ने बनाया अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर हफ्तों तक किया रेप

राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलास हुआ है। यहां एक 18 साल की MBBS छात्रा को ब्लैकमेल कर हफ्तों तक उसके साथ रेप करने का मामला सामने आया है। पीड़िता मूल रूप से हरियाणा के जींद की रहने वाली है और दिल्ली के एक हॉस्टल में रह कर MBBS की पढ़ाई कर रही थी। 20 वर्षीय आरोपी युवक ने उसे पार्टी के बहाने एक होटल में बुलाया और उसे ड्रिंक में मिला कर नशीली दवाई पिला दी। नशे की वजह से छात्रा बेहोश हो गई जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ रेप किया और उसके दो साथियों ने उस घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। मुख्य आरोपी के बाद अन्य दोनों उसके दोनों साथियों ने भी पीड़िता के साथ रेप किया।