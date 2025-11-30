दिल्ली में बेकाबू मर्सिडीज ने तीन लोगों को मारी टक्कर, एक की मौत और दो गंभीर घायल

यह तीनों व्यक्ति एंबियंस मॉल के एक रेस्तरां में काम करते हैं और इनकी उम्र 23, 35, और 23 साल है। इनमें से 23 साल के युवक की इस दुर्घटना में मौत हो गई। खबरों की मानें तो मृतक की पहचान रोहित के रूप में हुई जो कि उत्तराखंड के चमोली का रहने वाला था। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और ड्राइवर की पहचान कर के उसे हिरासत में ले लिया। ड्राइवर की पहचान 29 वर्षीय शिवम के रूप में की गई है और वह करोल बाग का रहने वाला है।