दिल्ली में बेकाबू मर्सिडीज ने तीन लोगों को मारी टक्कर, एक की मौत और दो गंभीर घायल

राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में रविवार तड़के एक बेकाबू मर्सिडीज एसयूवी ने एंबियंस मॉल के पास ऑटो स्टैंड पर खड़े तीन रेस्तरां कर्मचारियों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हैं। पुलिस ने ड्राइवर शिवम (29) को हिरासत में ले लिया है।

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 30, 2025

Delhi Mercedes Accident

दिल्ली में मर्सिडीज ने तीन लोगों को मारी टक्कर (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां रविवार तड़के एक बेकाबू मर्सिडीज ने तीन लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा वसंत कुंज इलाके के एंबियंस मॉल के पास रात 2:33 बजे के आस-पास हुआ था।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची

घटना के तुरंत बाद एक PCR कॉल के जरिए पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वसंत कुंज नॉर्थ थाना पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो उन्हें वहां एक Mercedes SUV (G63) गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिली, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। वहीं गाड़ी के पास पुलिस को तीन लोग घायल अवस्था में पड़े मिले। पुलिस ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जबकि दो अन्य का इलाज चल रहा है।

रेस्तरां में काम करते हैं तीनों लोग

यह तीनों व्यक्ति एंबियंस मॉल के एक रेस्तरां में काम करते हैं और इनकी उम्र 23, 35, और 23 साल है। इनमें से 23 साल के युवक की इस दुर्घटना में मौत हो गई। खबरों की मानें तो मृतक की पहचान रोहित के रूप में हुई जो कि उत्तराखंड के चमोली का रहने वाला था। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और ड्राइवर की पहचान कर के उसे हिरासत में ले लिया। ड्राइवर की पहचान 29 वर्षीय शिवम के रूप में की गई है और वह करोल बाग का रहने वाला है।

शादी समारोह से लौट रहा था चालक

हादसे के समय शिवम उसकी पत्नी, और उसका बड़ा भाई गाड़ी में मौजूद थे। वह सभी किसी शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर वापस लौट रहे थे। सड़क पर एक डाइवर्जन (रास्ता बदलने) के चलते गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो एक खंभे से जा भिड़ी। हादसे में खंभे के पास ऑटो स्टैण्ड पर खड़े तीन लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की मौत हो गई। जिस मर्सिडीज गाड़ी से शिवम ने ऑटो स्टैण्ड पर खड़े लोगों को टक्कर मारी उसका नंबर हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड बताया जा रहा है।

Published on:

30 Nov 2025 10:51 am

दिल्ली में बेकाबू मर्सिडीज ने तीन लोगों को मारी टक्कर, एक की मौत और दो गंभीर घायल

