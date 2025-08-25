दिल्ली मेट्रो का सफर हुआ महंगा, आठ साल में पहली बार DMRC ने की बढ़ोतरी, जानिए रेट स्लैब

Delhi Metro Fare Hike: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सोमवार, 25 अगस्त 2025 से मेट्रो किराए में संशोधन लागू कर दिया है। यह आठ साल बाद पहली बार है जब किराए में बढ़ोतरी की गई है। आखिरी बार किराया 2017 में संशोधित हुआ था। डीएमआरसी के अनुसार, किराए में मामूली वृद्धि की गई है, जो ज्यादातर लाइनों पर 1 से 4 रुपये तक है, जबकि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 5 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है।
नए किराए के अनुसार, 0-2 किलोमीटर की छोटी दूरी के लिए अब 11 रुपये और 32 किलोमीटर से अधिक की सबसे लंबी दूरी के लिए 64 रुपये देने होंगे। पहले न्यूनतम किराया 10 रुपये था। यह संशोधन दिल्ली-एनसीआर के 390 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क और 285 से अधिक स्टेशनों पर लागू हो गया है।
रविवार और राष्ट्रीय अवकाशों के लिए किराया
एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन
अतिरिक्त जानकारी
टूरिस्ट कार्ड
नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC): पीक आवर्स में 10% और ऑफ-पीक में 20% छूट।
किराया कैलकुलेटर के लिए DMRC की आधिकारिक वेबसाइट (delhimetrorail.com) या ऐप का उपयोग करें।
डीएमआरसी ने रविवार और राष्ट्रीय अवकाशों के लिए रियायती किराया स्लैब भी शुरू किया है। इन दिनों 5 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए अधिकतम 11 रुपये और 32 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 54 रुपये किराया देना होगा।
किराया वृद्धि की घोषणा के बाद कई यात्रियों और सोशल मीडिया यूजर्स ने नाराजगी जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर यूजर्स ने बढ़ती जीवन-यापन लागत पर चिंता व्यक्त की और डीएमआरसी से इस बढ़े हुए राजस्व के उपयोग में पारदर्शिता की मांग की।
डीएमआरसी अधिकारियों ने कहा कि परिचालन स्थिरता, उच्च सेवा मानकों को बनाए रखने और भविष्य में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए किराए में संशोधन जरूरी था। यह कदम दिल्ली मेट्रो के विशाल नेटवर्क के रखरखाव और विस्तार के लिए उठाया गया है, लेकिन यात्रियों की नाराजगी इसे एक विवादास्पद फैसला बना रही है।