ठंड की शुरुआत में ही जहरीली हुई हवा, दिल्ली-नोएडा में AQI 400 पार, लोगों पर मंडराया खतरा

सर्दी की दस्तक के साथ ही दिल्ली-NCR की हवा जहरीली हो चुकी है। दिवाली (Diwali 2025) के पटाखों की धूम मचाने के तीन दिन बाद भी प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गुरुवार सुबह 325 के आसपास दर्ज किया गया, जबकि कई इलाकों में यह 400 से ऊपर चढ़ गया। नोएडा में भी स्थिति चिंताजनक है, जहां AQI 412 तक पहुंचा। धुंध की मोटी चादर ने विजिबिलिटी को कम कर दिया है, और विशेषज्ञों ने आउटडोर गतिविधियों पर रोक लगाने की सलाह दी है।