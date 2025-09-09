Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली के Pizza Hut में बड़ा धमाका, 5 लोग गंभीर रूप से घायल

Blast in Pizza Hut: दिल्ली के यमुना विहार इलाके में पिज्जा हट आउटलेट में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। आउटलेट के एसी कंप्रेसर में अचानक धमाका होने से 5 लोग घायल हो गए।

नई दिल्ली

Devika Chatraj

Sep 09, 2025

Pizza Hut Blast
दिल्ली के Pizza Hut में ब्लास्ट (X)

दिल्ली के यमुना विहार इलाके में स्थित एक पिज्जा हट (Pizza Hut Blast) आउटलेट में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। आउटलेट के एसी कंप्रेसर में अचानक धमाका होने से 5 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही दिल्ली दमकल सर्विस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर तीन दमकल गाड़ियां भेजीं। मौके पर दिल्ली पुलिस की टीम भी पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई।

अस्पताल में भर्ती घायल

जानकारी के अनुसार, धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में धमाके का कारण एसी कंप्रेसर में तकनीकी खराबी बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस और दमकल विभाग इसकी विस्तृत जांच कर रहे हैं।

आगे की जांच जारी

दिल्ली दमकल सर्विस के एक अधिकारी ने बताया, "हमें रात को धमाके की सूचना मिली, जिसके बाद हमारी टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। आग पर काबू पा लिया गया है, और आगे की जांच जारी है।" पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।

रेस्तरां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

यह घटना यमुना विहार जैसे व्यस्त इलाके में हुई, जिसके कारण स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पिज्जा हट के इस आउटलेट में पहले भी भीड़भाड़ रहती थी, और अब इस हादसे के बाद रेस्तरां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

Published on:

09 Sept 2025 09:04 am

Hindi News / National News / दिल्ली के Pizza Hut में बड़ा धमाका, 5 लोग गंभीर रूप से घायल

