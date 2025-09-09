दिल्ली के Pizza Hut में बड़ा धमाका, 5 लोग गंभीर रूप से घायल

दिल्ली के यमुना विहार इलाके में स्थित एक पिज्जा हट (Pizza Hut Blast) आउटलेट में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। आउटलेट के एसी कंप्रेसर में अचानक धमाका होने से 5 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही दिल्ली दमकल सर्विस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर तीन दमकल गाड़ियां भेजीं। मौके पर दिल्ली पुलिस की टीम भी पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई।