दिल्ली पुलिस और झारखंड ATS की बड़ी सफलता, ISIS के संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड ATS ने ISIS से जुड़े संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश को गिरफ्तार किया।

रांची

Devika Chatraj

Sep 10, 2025

ISIS Agent
दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस ने गिरफ्तार किया आतंकी (IANS)

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड ATS ने बुधवार को एक संयुक्त कार्रवाई में रांची के लोअर बाजार इलाके से ISIS से जुड़े संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश को गिरफ्तार किया। बोकारो जिले के पेटरवार का रहने वाला दानिश रांची के इस्लामनगर स्थित तबारक लॉज में छिपा हुआ था। उसके पास से हथियार, विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं।

रिमांड पर दिल्ली ले गए

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लंबे समय से दानिश की तलाश में थी और एक विश्वसनीय इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। इसके साथ ही झारखंड के पलामू में भी छापेमारी कर एक अन्य संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के बाद दानिश को रिमांड पर दिल्ली ले जाया जाएगा।

बड़ी साजिश में था आतंकी

सूत्रों के मुताबिक, तबारक लॉज में छापेमारी के दौरान बरामद सामग्रियों से संकेत मिलता है कि दानिश किसी बड़ी साजिश की तैयारी में था। जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी गई है ताकि उसके नेटवर्क और मंसूबों का पता लगाया जा सके।

16 जगह छापेमारी में 9 संदिग्ध गिरफ्तार

पिछले साल भी दिल्ली पुलिस और झारखंड ATS ने रांची, हजारीबाग और लोहरदगा में 16 जगहों पर छापेमारी कर नौ संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, जिनमें रांची के मेडिका अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट डॉ. इश्तियाक अहमद भी शामिल था। ताजा कार्रवाई से साफ है कि आतंकी संगठन झारखंड को अपने सुरक्षित ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।

एजेंसी की पूछताछ जारी

जांच एजेंसियां अब दानिश से पूछताछ और बरामद सामग्रियों की जांच के जरिए उसके नेटवर्क की गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इस कार्रवाई को आतंकी गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।

Updated on:

10 Sept 2025 12:32 pm

Published on:

10 Sept 2025 12:10 pm

Hindi News / National News / दिल्ली पुलिस और झारखंड ATS की बड़ी सफलता, ISIS के संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार

