दिल्ली पुलिस और झारखंड ATS की बड़ी सफलता, ISIS के संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड ATS ने बुधवार को एक संयुक्त कार्रवाई में रांची के लोअर बाजार इलाके से ISIS से जुड़े संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश को गिरफ्तार किया। बोकारो जिले के पेटरवार का रहने वाला दानिश रांची के इस्लामनगर स्थित तबारक लॉज में छिपा हुआ था। उसके पास से हथियार, विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं।