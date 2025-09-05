स्पाई कैमरा से महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करता था पायलट, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

दिल्ली में एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक निजी एयरलाइन के पायलट को स्पाई कैमरा की मदद से महिला का आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पायलट के पास से पुलिस ने लाइटर में छिपा एक स्पाई कैमरा भी बरामद किया है। आरोपी पायलट की पहचान 31 वर्षीय मोहित प्रियदर्शी के रूप में हुई है, जो कि आगरा के सिविल लाइंस इलाके का रहने वाला है। शुक्रवार को पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि, 30 अगस्त को एक महिला द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर राजधानी के दक्षिण पश्चिम जिले के किशनगढ़ पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने इस पायलट को गिरफ्तार किया है।
किशनगढ़ गांव की रहने वाली शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि वह घटना वाली रात वह गांव के शनि बाज़ार में गई थी। उसी दौरान करीब 10:20 बजे उसे एहसास हुआ कि एक व्यक्ति लाइटर के आकार के एक स्पाई कैमरा की मदद से उसका आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है। इसके तुरंत बाद महिला ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में मामले की शिकायत दर्ज कराई। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 77/78 के तहत शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।
पुलिस ने मीडिया को दिए बयान में बताया कि, मामाले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच के लिए किशनगढ़ थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर अजै कुमार यादव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरा की मदद से संदिग्ध व्यक्ति की पहचान उसकी तस्वीर जारी कर दी। जिसके बाद पुलिस ने स्थानीय बीट स्टाफ और गुप्त मुखबिरों की मदद से आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। आरोपी ने पुलिस पूछताछ के दौरान अपना गुनाह कबूल कर लिया।