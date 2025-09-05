स्पाई कैमरा से महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करता था पायलट, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

दिल्ली में एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक निजी एयरलाइन के पायलट को स्पाई कैमरा की मदद से महिला का आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पायलट के पास से पुलिस ने लाइटर में छिपा एक स्पाई कैमरा भी बरामद किया है। आरोपी पायलट की पहचान 31 वर्षीय मोहित प्रियदर्शी के रूप में हुई है, जो कि आगरा के सिविल लाइंस इलाके का रहने वाला है। शुक्रवार को पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि, 30 अगस्त को एक महिला द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर राजधानी के दक्षिण पश्चिम जिले के किशनगढ़ पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने इस पायलट को गिरफ्तार किया है।