दिल्ली पुलिस और रोहित गोदारा गैंग के बीच मुठभेड़! पकड़े दो गैंगस्टर्स, एक के पैर में मारी गोली

पकड़े गए शूटर्स में आकाश राजपूत राजस्थान के श्रीगंगानगर का रहने वाला है, जबकि महिपाल भरतपुर का निवासी है। मुठभेड़ के दौरान आकाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

नई दिल्ली

Siddharth Rai

Oct 03, 2025

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़े दो गैंगस्टर्स(Photo - ANI)

Delhi Police arrests two shooters: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कापसहेड़ा इलाके में एक साहसिक मुठभेड़ के दौरान रोहित गोदारा गैंग के दो कुख्यात शूटर्स, आकाश राजपूत और महिपाल, को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स के भारतीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से की गई थी। मुठभेड़ के दौरान आकाश राजपूत के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इलाके में छापेमारी, ऐसे हुई मुठभेड़

स्पेशल सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि रोहित गोदारा गैंग के दो शूटर्स कापसहेड़ा इलाके में छिपे हुए हैं। इसके आधार पर पुलिस ने इलाके में छापेमारी की योजना बनाई। जैसे ही पुलिस ने अपराधियों को घेरने की कोशिश की, दोनों ने भागने का प्रयास किया और पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें आकाश राजपूत के पैर में गोली लगी। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और अन्य संभावित सहयोगियों की तलाश में जांच तेज कर दी है।

पकड़े गए अपराधियों का आपराधिक इतिहास

पकड़े गए शूटर्स में आकाश राजपूत राजस्थान के श्रीगंगानगर का रहने वाला है, जबकि महिपाल भरतपुर का निवासी है। आकाश राजपूत का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा है। वह जुलाई 2022 में हरियाणा के असंध (करनाल) में हुई फिरौती वाली गोलीबारी में शामिल था। इसके अलावा, वह गुजरात में एक अपहरण और 100 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में भी वांछित था।

आकाश पर 20,000 रुपये का इनाम

राजस्थान पुलिस ने आकाश पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। वह रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और वीरेंद्र चारण गैंग से जुड़ा हुआ था और विदेश भागने की योजना बना रहा था। दूसरी ओर, महिपाल भी करनाल गोलीबारी मामले में जमानत पर बाहर था और इसके बाद वह इस गैंग से जुड़ गया। दोनों अपराधी संगठित अपराधों में सक्रिय थे और गैंग के लिए कई गंभीर वारदातों को अंजाम दे चुके थे।

Published on:

03 Oct 2025 09:23 am

Hindi News / National News / दिल्ली पुलिस और रोहित गोदारा गैंग के बीच मुठभेड़! पकड़े दो गैंगस्टर्स, एक के पैर में मारी गोली

