दिल्ली पुलिस ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट का किया भंडाफोड़, एक साल से भी कम उम्र के 6 मासूमों को बचाया

सुरेश ने मामले की शिकायत पुलिस की दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत SIT का गठन कर मामले की जांच शुरु कर दी गई। पुलिस ने प्लेटफॉर्म की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जिसमें संदिग्ध बच्चे को बस अड्डे से बाहर ले जाते हुए दिख रहे थे। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी निगरानी और मुखबिरों की मदद से आगरा से वीरभान नामक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वीरभान ने बताया कि उसने बच्चे को आगरा के के.के. अस्पताल के मालिक डॉ. कमलेश को दिया है, जिसके बाद पुलिस मरीज बन कर अस्पताल गई और डॉ. कमलेश को गिरफ्तार कर लिया।