दिल्ली पुलिस की गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई, 46 लाख कैश और सोना-चांदी बरामद

पुलिस ने दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में विशेष कार्रवाई के तहत भगवान नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर गैंगस्टरों के लिए आर्थिक सहयोग करता था। सूत्रों के मुताबिक, भगवान एक किन्नर का पति है और उसके पास अवैध रूप से जमा की गई बड़ी संपत्ति थी। शाहबाद डेयरी में उसके ठिकाने पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने 46 लाख रुपये नकद, 14 किलो चांदी और लगभग डेढ़ किलो सोना बरामद किया। भगवान को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया।