दिल्ली पुलिस की गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई, 46 लाख कैश और सोना-चांदी बरामद

दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया। आउटर नॉर्थ जिला पुलिस की करीब 40 टीमों ने टिल्लू ताजपुरिया गैंग, नीरज बवाना-राजेश बवाना गैंग, जितेंद्र उर्फ गोगी गैंग और काला जठेड़ी गैंग के सदस्यों और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इस अभियान में भारी मात्रा में नकदी, हथियार और कीमती सामान बरामद हुआ है।
पुलिस ने दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में विशेष कार्रवाई के तहत भगवान नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर गैंगस्टरों के लिए आर्थिक सहयोग करता था। सूत्रों के मुताबिक, भगवान एक किन्नर का पति है और उसके पास अवैध रूप से जमा की गई बड़ी संपत्ति थी। शाहबाद डेयरी में उसके ठिकाने पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने 46 लाख रुपये नकद, 14 किलो चांदी और लगभग डेढ़ किलो सोना बरामद किया। भगवान को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। बरामद नकदी और कीमती धातुओं के स्रोत का पता लगाने के लिए मनी ट्रेल की जांच शुरू की गई है। आशंका है कि यह रकम गैंगस्टरों की उगाही, ड्रग्स और अन्य अवैध गतिविधियों से जुड़ी हो सकती है। इस कार्रवाई की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भी दी गई है, ताकि वित्तीय जांच को आगे बढ़ाया जा सके।
इस अभियान के तहत कई स्थानों पर छापेमारी में हथियार, लग्जरी गाड़ियां और अन्य संदिग्ध सामान भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की हैं और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई गैंगस्टरों के नेटवर्क को तोड़ने और दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते गैंगवार, हत्या और उगाही की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए की गई है।
पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के निर्देश पर गठित विशेष टीमें दिल्ली और एनसीआर के अन्य इलाकों में संदिग्ध ठिकानों की निगरानी कर रही हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी गैंगस्टर या उनके सहयोगी को बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई से दिल्ली-एनसीआर में आपराधिक जगत में हड़कंप मच गया है।