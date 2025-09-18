Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली में दर्दनाक हादसा, पुलिस की गाड़ी ने सोते हुए व्यक्ति कुचला, शख्स की मौके पर मौत, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड

Delhi Police Vehicle killed Man: दिल्ली में पुलिस की पीसीआर वैन ने सड़क किनारे सो रहे व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर और एक अन्य पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही धारा 304A के तहत मामला दर्ज हुआ है।

नई दिल्ली

Devika Chatraj

Sep 18, 2025

Delhi Police
दिल्ली पुलिस ने सोते हुए शख्स को कुचला (File Photo)

राजधानी दिल्ली के रामकृष्ण आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस की एक पीसीआर वैन ने सड़क किनारे सो रहे एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वैन के ड्राइवर और एक अन्य पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है।

पीड़ित की पहचान नहीं हुई

पुलिस के अनुसार, घटना बुधवार रात को रामकृष्ण आश्रम मेट्रो स्टेशन के आसपास हुई। पीड़ित व्यक्ति, जिसकी पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, सड़क के किनारे फुटपाथ पर सो रहा था। पीसीआर वैन के ड्राइवर ने कथित तौर पर गलती से एक्सीलरेटर दबा दिया, जिसके कारण वैन अनियंत्रित होकर व्यक्ति पर चढ़ गई। हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंची मेडिकल टीम ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया।

पुलिसकर्मी पर सख्त कार्रवाई

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। ड्राइवर ने गलती से गाड़ी का एक्सीलरेटर दबा दिया था, जिससे यह हादसा हुआ। जांच के लिए क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।" पुलिस ने आईपीसी की धारा 304A (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

जांच कार्य जारी

यह घटना दिल्ली में हाल ही में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं की कड़ी का हिस्सा लगती है, जहां तेज रफ्तार और लापरवाही ने कई जिंदगियां छीन ली हैं। स्थानीय लोगों ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है और पुलिस से सख्ती की मांग की है। फिलहाल, जांच जारी है और मृतक के परिजनों को सूचित करने का प्रयास किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

Published on:

18 Sept 2025 11:35 am

Hindi News / National News / दिल्ली में दर्दनाक हादसा, पुलिस की गाड़ी ने सोते हुए व्यक्ति कुचला, शख्स की मौके पर मौत, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.