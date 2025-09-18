दिल्ली में दर्दनाक हादसा, पुलिस की गाड़ी ने सोते हुए व्यक्ति कुचला, शख्स की मौके पर मौत, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड

पुलिस के अनुसार, घटना बुधवार रात को रामकृष्ण आश्रम मेट्रो स्टेशन के आसपास हुई। पीड़ित व्यक्ति, जिसकी पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, सड़क के किनारे फुटपाथ पर सो रहा था। पीसीआर वैन के ड्राइवर ने कथित तौर पर गलती से एक्सीलरेटर दबा दिया, जिसके कारण वैन अनियंत्रित होकर व्यक्ति पर चढ़ गई। हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंची मेडिकल टीम ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया।