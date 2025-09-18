दिल्ली में दर्दनाक हादसा, पुलिस की गाड़ी ने सोते हुए व्यक्ति कुचला, शख्स की मौके पर मौत, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड

राजधानी दिल्ली के रामकृष्ण आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस की एक पीसीआर वैन ने सड़क किनारे सो रहे एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वैन के ड्राइवर और एक अन्य पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है।
पुलिस के अनुसार, घटना बुधवार रात को रामकृष्ण आश्रम मेट्रो स्टेशन के आसपास हुई। पीड़ित व्यक्ति, जिसकी पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, सड़क के किनारे फुटपाथ पर सो रहा था। पीसीआर वैन के ड्राइवर ने कथित तौर पर गलती से एक्सीलरेटर दबा दिया, जिसके कारण वैन अनियंत्रित होकर व्यक्ति पर चढ़ गई। हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंची मेडिकल टीम ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया।
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। ड्राइवर ने गलती से गाड़ी का एक्सीलरेटर दबा दिया था, जिससे यह हादसा हुआ। जांच के लिए क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।" पुलिस ने आईपीसी की धारा 304A (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
यह घटना दिल्ली में हाल ही में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं की कड़ी का हिस्सा लगती है, जहां तेज रफ्तार और लापरवाही ने कई जिंदगियां छीन ली हैं। स्थानीय लोगों ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है और पुलिस से सख्ती की मांग की है। फिलहाल, जांच जारी है और मृतक के परिजनों को सूचित करने का प्रयास किया जा रहा है।