पूर्व प्रेमी ने फिर से संबंध बनाने का डाला दबाव, नहीं मानने पर महिला के 7 साल के बेटे को किया किडनैप

इसके बाद वर्मा ने कई बार महिला को फिर से अपने साथ रहने के लिए मनाने की कोशिश की। लेकिन वर्मा के कई बार बोलने के बाद भी जब महिला उसके साथ वापस लिव इन में रहने को तैयार नहीं हुई तो उसने उसे मजबूर करने के लिए उसके बेटे को किडनैप करने की योजना बनाई। इसके बाद वर्मा ने अपने तीन साथियों के साथ मिल कर पिछले रविवार, 28 सितंबर को महिला के बच्चे को किडनैप कर लिया। इसके बाद महिला ने विकासपुरी पुलिस स्टेशन में अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस को बताया कि उसका बच्चा स्कूल गया था लेकिन वह फिर घर नहीं लौटा।